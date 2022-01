Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato per otto giorni a causa di una infezione alle vie urinarie. Il problema ha reso necessario il ricorso a massicce terapie, a cui il leader di Forza Italia, come trapela, ha risposto «egregiamente».

Berlusconi, le visite in ospedale

Berlusconi, che adesso tornerà a Villa San Martino, la sua residenza di Arcore, è stato ricoverato per otto giorni nella suite al sesto piano del padiglione Diamante dell’ospedale. Pochissime le persone ammesse a fargli visita nel corso della degenza: i figli, alcuni amici di sempre come Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri, pochissimi esponenti di Forza Italia, come Licia Ronzulli e Antonio Tajani. Oltre a loro, sono stati al San Raffaele il fratello Paolo («Abbiamo parlato del Monza, il che vuol dire che sta meglio, dopo la batosta», ha detto dopo una visita), e la compagna, la 32enne Marta Fascina. Che, dopo il ritiro di Berlusconi dalla corsa al Quirinale, aveva inviato un messaggio nella chat WhatsApp di Forza Italia: «È un gigante in un teatro di personalità insignificanti».

Berlusconi, il sostegno a Mattarella

Ovviamente, Berlusconi dall’ospedale ha seguito l’elezione del Presidente della Repubblica, con l’ottavo scrutinio che ha confermato Mattarella al Colle. Seppur di pessimo umore per come sono andate le cose («Era il mio sogno da bambino», avrebbe detto ad alcuni parlamentari in riferimento al Quirinale), dal San Raffaele, Berlusconi ha parlato nei giorni scorsi sia con il premier, Mario Draghi, che con il capo di Stato Sergio Mattarella, assicurandogli il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione.

Ho telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli ho assicurato il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione. pic.twitter.com/4KDbcuY5Fy — Silvio Berlusconi (@berlusconi) January 29, 2022

Berlusconi, il Covid a settembre 2020

Berlusconi, che ha compiuto 85 anni lo scorso 29 settembre, ha avuto negli ultimi anni diversi problemi di salute, che lo hanno costretto più volte a sottoporsi a dei controlli presso il San Raffaele. L’ex premier, che da anni ha il pacemaker, a settembre 2020 ha avuto il Covid: «Non credevo di farcela», disse all’uscita dall’ospedale.