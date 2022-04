Berlusconi: «Deluso e addolorato da Putin»

A 85 anni suonati, di cui tre segnati dall’assenza dai palchi causa Covid e altri acciacchi, Silvio Berlusconi è torna a parlare in presenza in occasione della convention azzurra “L’Italia del futuro”, una sorta di Stati generali di Forza Italia. Tanti gli echi del 1994, anno della celebre discesa in campo, in oltre quaranta minuti di discorso spesso pronunciato a memoria. Nel corso del quale l’ex premier ha parlato anche di Vladimir Putin, vecchio amico che l’ha «profondamente deluso e addolorato».

«Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero», ha detto Berlusconi. «Io l’avevo conosciuto vent’anni fa e mi era sempre sembrato un uomo di democrazia e di pace».

Berlusconi: «La guerra ha portato la Russia tra le braccia della Cina»

L’ex premier ha poi aggiunto: «L’aggressione all’Ucraina, anziché portare la Russia in Europa, come volevo io, l’ha portata nelle braccia della Cina. Peccato, peccato!». Di fronte all’orrore dei massacri di civili «a Bucha e in altre località ucraine, veri e propri crimini di guerra, la Russia non può negare le sue responsabilità», ha proseguito Berlusconi. «Dovrebbe al contrario, nel suo stesso interesse, identificare e mettere sotto processo i responsabili di comportamenti che il diritto e la morale considerano inaccettabili anche in tempo di guerra».

Quanto alla posizione del partito nei confronti del conflitto, ha precisato: «Noi non abbiamo avuto alcuna esitazione a schierarci: la posizione di Forza Italia è quella espressa nella durissima “Risoluzione contro l’aggressione della Russia all’Ucraina” approvata dal Parlamento Europeo in seduta straordinaria il primo marzo, risoluzione che io ho convintamente votato».