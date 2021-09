Gli 85 anni di Silvio Berlusconi: decine di auguri per il compleanno

Silvio Berlusconi compie 85 anni. Protagonista indiscusso della storia italiana dell’ultimo mezzo secolo Berlusconi trascorrerà il compleanno in famiglia con la giovane fidanzata Marta Fascina, i figli e i nipoti.

Berlusconi, protagonista di mezzo secolo di storia

Ex presidente del Milan, di Mediaset e del Consiglio Berlusconi è sempre stato un personaggio al centro della scena pubblica sin dai suoi esordi come imprenditore. Dalla presidenza del Milan a Palazzo Chigi Berlusconi non ha mai smesso di far parlare si sé. I suoi sostenitori ritengono che «sarà il giudizio del tempo a determinare la sua azione politica» come titola oggi il Giornale. Chi, invece, non lo ha mai amato sostiene che la crisi politica economica e sociale che l’Italia sta vivendo sia in buona parte influenzata dal ventennio berlusconiano di potere.

Gli auguri per il compleanno

Nel giorno del suo compleanno sono stati tantissimi gli auguri che sono arrivati a Berlusconi a partire dall’«Auguri amore mio» scritto sui social da Marta Fascina.

L’ex premier ha poi ricevuto gli auguri dal presidente russo Vladimir Putin, suo amico da sempre e anche la politica nostrana ha ricordato gli 85 anni di Berlusconi con note di affetto o semplice buon augurio.

I colleghi di partito salutano Berlusconi

Il coordinatore nazione di Forza Italia Antonio Tajani ricorda: «Dal 1994 a oggi lealmente al fianco di un grande uomo di sport, uno statista ma soprattutto un grande uomo».

«Se c’è un uomo che ha dimostrato, nella sua vita imprenditoriale e politica, che nulla è impossibile, quell’uomo è Silvio Berlusconi. Buon compleanno, presidente!», ha scritto su Facebook Roberto Occhiuto, capogruppo alla Camera e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

La vecchia guardia del Presidente

«C’è solo un presidente. Solo uno!», è lo slogan riproposto da Giorgio Mulé: «85 anni di impegno per l’Italia e gli italiani. 85 anni di vittorie, traguardi, successi, battaglie e fatiche: ma sempre – dice ancora su Facebook il deputato FI – a testa alta». E ancora: «Auguri Presidente Berlusconi! Abbiamo costruito importanti pezzi di storia e sono certo che ci aspetta ancora tanto altro da realizzare insieme… Il tuo Renato che ti vuole bene», si legge in una nota di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.

«Auguri di cuore a Berlusconi, leader del cambiamento oggi come ieri. E, insieme agli auguri, la speranza che guidi il mondo politico che ha costruito – liberale, moderato, garantista – verso una nuova stagione di stabilità e benessere per tutti gli italiani», dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Berlusconi al Colle

Parla del Colle, invece, Gianfranco Rotondi: «Auguri a Silvio Berlusconi,che oggi compie ottantacinque anni. Leggo che è il nostro candidato di bandiera e non è vero: altro che bandiera, noi vogliamo davvero Berlusconi al Quirinale, a coronamento di una storia di dignità, coraggio e impegno per il bene comune». Un «riferimento essenziale in Italia e nella politica internazionale. Auguri Presidente!», lo ricorda il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Non poteva, nemmeno, mancare il messaggio del Milan: «Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni, buon compleanno!», accompagnato su Twitter da una storica foto di Berlusconi all’epoca della presidenza della squadra rossonera. Anche Matteo Salvini si è unito al coro di auguri a Berlusconi.