Berlusconi è stabile: chiede di tornare a casa

«Un quadro stabile, nella norma per un paziente con infezione polmonare in un contesto di leucemia mielomonocitica cronica». È quanto filtra da ambienti sanitari sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì all’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite. L’ex premier e fondatore di Forza Italia ha passato una terza notte in ospedale tranquilla e, nonostante persista il problema dell’infezione polmonare, scrive l’Ansa, ha chiesto già di poter tornare a casa.

Letta: «La strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata»

Le condizioni stabili permettono a Berlusconi di ricevere visite di familiari e persone vicine, «anche più prolungate rispetto ai giorni precedenti». Uscendo dal San Raffaele Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e fedelissimo del Cav, ha detto: «Abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata». Letta si è trattenuto in ospedale per circa un’ora e alla domanda su un rapido ritorno in campo di Berlusconi, posta dai cronisti, ha risposto: «Assolutamente sì, lo conoscete».

Il medico personale Zangrillo: «Risponde bene alle terapie»

Berlusconi, scrive Adnkronos Salute, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare del San Raffaele, al piano -1 del settore Q. Il reparto è tra l’altro diretto da Alberto Zangrillo, suo medico personale: «La situazione è complicata, ma risponde bene alle terapie», ha dichiarato. Le visite dei familiari e degli amici più stretti si intervallano a ore scandite da riposo, terapie ed esami di routine per monitorare l’evolversi della situazione e la risposta ai trattamenti. Per poterlo vedere, i visitatori devono indossare sovracamice, sovrascarpe, mascherina e cuffia per capelli, seguendo un rigido protocollo con tutte le procedure di sicurezza per i pazienti ricoverati in questo reparto. Anche oggi non è previsto alcun bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia.

