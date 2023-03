Berlino autorizza il topless nelle piscine pubbliche

In tutte le piscine pubbliche di Berlino sarà permesso il topless. Lo ha reso noto il governo dello Stato della capitale tedesca, che ha preso la sua decisione in risposta a una denuncia per discriminazione presentata da una cittadina. La donna infatti si era lamentata dopo che, in una struttura della città, le era stato chiesto di coprirsi il seno. Immediata la risposta della società che gestisce gli impianti di Berlino, al fine di consentire pari diritti fra uomini, donne e persone non binarie. Non si tratta però del primo caso in Germania.

Il topless per le donne è permesso in nome di una parità dei diritti

Secondo Associated Press, la donna ha sporto denuncia all’ufficio del difensore civico dopo che non le era stato permesso di restare in topless in una piscina pubblica della città. Immediata la risposta della Berliner Baedertriebe, società che gestisce le strutture della Xapitale, che ha cambiato le regole per l’abbigliamento. D’ora in poi uomini, donne e persone non binarie potranno nuotare liberamente a torso nudo, consentendo pari diritti a tutti i berlinesi. «È importante che il regolamento venga applicato in modo coerente e che non ci siano ulteriori divieti o espulsioni», ha affermato Doris Liebscher, a capo dell’ufficio del difensore civico.

Resta ancora da chiarire se le regole entreranno in vigore immediatamente o meno. La decisione varrà anche per le aree ricreative, sia per le strutture all’aperto sia per quelle al chiuso. Per quanto innovativa, però, la decisione di Berlino non è la prima in Germania. Già lo scorso anno la città di Göttingen, in Bassa Sassonia, aveva autorizzato il topless in tutte le piscine pubbliche sebbene soltanto nel fine settimana. La limitazione fu giustificata dalla volontà di evitare contatti con le lezioni scolastiche dei bambini. Berlino, d’altro canto, è da tempo celebre in Europa e nel mondo per i suoi caratteri molto più liberali rispetto ad altre zone della nazione. Basti pensare alle aree per nudisti nei parchi pubblici come Tiegarten oppure nelle spiagge sul lago Wannsee.