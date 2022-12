Berlino, esplosione nell’acquario cilindrico più grande al mondo: 2 feriti

Un vasto acquario situato nel centro di Berlino e ospitante circa 1.500 pesci esotici di 80 specie diverse è esploso nella mattinata di venerdì 16 dicembre 2022. I servizi di emergenza hanno riferito che l’esplosione ha fatto riversare in strada 1 milione di litri (264.172 galloni) di acqua e detriti.

Esplosione in un acquario di Berlino

Circa cento soccorritori si sono precipitati sul posto, un complesso ricreativo che ospita un hotel, un museo, negozi e ristoranti, nonché il più grande acquario cilindrico indipendente del mondo a 14 metri (46 piedi) di altezza. Le autorità intervenute dopo i fatti hanno reso noto che, oltre all’incredibile danno marittimo, due persone sono rimaste ferite da schegge di vetro.

Un portavoce dei Vigili del Fuoco ha detto che i soccorritori non sono stati in grado di accedere al piano terra dell’edificio a causa dei detriti e che sul posto sono stati inviati anche cani da ricerca e salvataggio. Lo stesso ha affermato che non è ancora chiaro cosa abbia causato lo scoppio dell’acquario. Una delle ipotesi è che le basse temperature della notte possano aver causato una crepa nel serbatoio, poi esploso sotto il peso dell’acqua, ma le indagini sono ancora in corso.

Evacuati 350 ospiti dell’hotel

Alle circa 350 persone che avevano soggiornato presso l’hotel è stato chiesto di fare le valigie e lasciare l’edificio. Diversi autobus sono stati inviati al complesso per fornire riparo alle persone che abbandonavano la struttura poiché la temperatura esterna a Berlino era di circa -7 gradi Celsius.

A causa del grande volume d’acqua che era fuoriuscito dall’edificio, i servizi di emergenza hanno chiuso una strada principale accanto al complesso che conduce da Alexanderplatz verso la Porta di Brandeburgo. L’acquario, che era stato modernizzato l’ultima volta nel 2020, è un’importante attrazione turistica a Berlino. Il viaggio in ascensore di 10 minuti attraverso il serbatoio era uno dei momenti salienti dell’attrazione.