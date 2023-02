Berlino arriva a dicembre: Netflix annuncia l’uscita dello spin-off de La casa di carta

Per la gioia dei fan de La casa di carta, Netflix ha annunciato con un breve video che a dicembre 2023 uno dei protagonisti della serie tv, tra le più seguite sulla piattaforma streaming, tornerà online. Si tratta di Andrés de Fonollosa, meglio noto come Berlino, interpretato da Pedro Alonso e di cui Netflix ha previsto da tempo l’omonimo spin-off. Ora la breve clip che annuncia il ritorno, in cui il ladro tenterà di mettere a segno una grande rapina a Parigi.

La clip

Nel video si vede Pedro Alonso interpretare Belino mentre studia il plastico del caveau che si presume tenterà di rapinare. «Una nuova rapina nella città dell’amore. Dal mondo di La casa di carta arriva Berlino, a dicembre su Netflix», si legge nella descrizione del teaser trailer, pubblicato sui canali ufficiali. In 52 secondi non si mostra nulla se non il protagonista e i mini-personaggi che lui stesso predispone sul plastico. Tanto basta per infiammare i fan, che devono attendere 10 mesi per il ritorno del loro beniamino.

Alex Pina: «Un Berlino meno oscuro e più edonista»

Come già sanno i fan, Berlino muore nella seconda stagione de La casa di carta. Chiaro, quindi, che si tratterà di un prequel. A idearlo sono sempre Alex Pina ed Esther Martinez Lobato, che hanno firmato la serie sui ladri della Zecca di Stato spagnola. «Conoscerete un Berlino meno oscuro e più edonista, meno ladro con la pistola e più prestigiatore come David Copperfield. Era il momento di limitare l’oppressione claustrofobica delle rapine violente», ha dichiarato proprio Alex Pina durante la conferenza stampa in occasione dell’avvio delle riprese. Nella serie ci saranno anche personaggi nuovi. Tra gli interpreti principali ci sono Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña e Joel Sánchez.

La sinossi ufficiale

Gli unici dettagli che si conoscono derivano dalla sinossi ufficiale pubblicata da Netflix. Recita: «Ci sono solo due cose che possono trasformare una giornata da cani in una giornata meravigliosa: una è l’amore e l’altra è un bottino da un milione di dollari. Questi sono i motori che muovono Berlino nei suoi anni d’oro, quando ancora non ha idea della sua malattia e non è rinchiuso come un topo nella Zecca. Qui si dedica a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire come se fosse un numero di illusionismo 44 milioni di dollari di gioielli, e per questo è aiutato da una delle tre bande con cui ha rubato nella sua vita». Non resta che aspettare dicembre.