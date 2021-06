L’11 giugno 1984 moriva a Padova Enrico Berlinguer. Un anno prima, era il 17 giugno 1983, il palco di una manifestazione al Pincio fu teatro di una scena rimasta nella storia. Roberto Benigni aveva il compito di introdurre il segretario del Pci. «Io vorrei prenderlo in collo ma lui non si farà prendere», disse il comico, che nel 1977 aveva girato Berlinguer ti voglio bene con Giuseppe Bertolucci, «sarebbe il mio sogno prendere in collo Enrico Berlinguer». Dopo qualche istante lo prese in braccio e Berlinguer sorridente non si tirò indietro. Tag43 vi dà il buongiorno proprio con quelle immagini.