Bergamo, isolato virus Iskv da pipistrello: «È la prima volta in Italia»

«Senza creare allarmismi e senza ‘demonizzare’ gli animali, le dinamiche degli ultimi anni impongono un’attenzione particolare sulla fauna selvatica per evidenziare precocemente possibili fattori di rischio per la salute e il possibile veicolarsi del virus. Individuarne tempestivamente la comparsa e contrastarne efficacemente la diffusione rappresenta una priorità per la salute pubblica». Così la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti ha commentato la scoperta di Bergamo, dove un virus è stato isolato da un pipistrello.

Bergamo, isolato virus pipistrelli da esemplare morto in Valpredina

L’animale era morto naturalmente in Valpredina. Il Cras WWF aveva portato avanti degli studi e alla fine sono riusciti a isolare un virus, noto scientificamente con il nome di Issyk-Kul ISKV. Al momento, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia IZLER ha registrato un solo caso nel pipistrello, ma se ce ne dovessero essere altri sarebbero facilmente riconoscibili. Infatti, l’isolamento di un virus consente di avere i primi strumenti per riconoscerlo e combatterlo.

Il prossimo 9 novembre l’ente dovrà inviare tutta la documentazione del caso relativa a questo nuovo virus all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, dei rischi di trasmissione e diffusione agli animali e all’uomo. Allo stato attuale, si possono ipotizzare sintomi come: febbre, mal di testa, mialgia, e nausea con tempi di convalescenza anche di alcune settimane. L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute sono già stati informati.

In Italia avviene per la prima volta

Con l’aumento degli animali sempre più nelle vicinanze dei centri abitati, la mutazione dall’animale all’Uomo – chiamata zoonosi – può essere un pericolo, come ha dimostrato il Coronavirus. Per questo, è molto importante isolare un virus già quando è negli animali. A oggi, questo è il primo isolamento effettuato in Italia.

Il virus era già noto dal 1970, quando fu scoperto in Kirghizistan. Appartiene alla stessa famiglia della febbre emorragica Congo-Crimea CCHFV. A trasportare la malattia sono le zecche, che pungono gli animali e poi l’uomo. Il virus non desta preoccupazione.