Da 36 anni senza patente: a Bergamo multa da 6mila euro

Un controllo di routine ha permesso alla polizia locale del Comune di Dalmine, cittadina di circa 23mila abitanti, di portare alla luce un inganno da record. Un uomo di Calusco d’Adda, di 54 anni, è stato fermato domenica mattina alla guida della sua auto e trovato senza patente. Non una “semplice” scadenza, ma una certificato di guida mai avuto da parte del guidatore, che ha così collezionato verbali per una cifra incredibile, intorno ai 6mila euro.

Da 36 anni senza patente e con auto non assicurata

La polizia locale non riusciva a credere ai propri occhi nel controllare i documenti del 54enne. L’uomo era alla guida di una Mercedes nera sulla strada provinciale 525, quando è stato fermato ed è stato sanzionato per due irregolarità differenti. L’auto era sprovvista di assicurazione, generando una multa di 867 euro, ma soprattutto il guidatore non ha mai conseguito la patente. In questo caso, la multa è stata di 5.100 euro, quasi un record. Il veicolo, di proprietà di un residente in provincia di Pavia, è stato sequestrato. Una vicenda che ha sorpreso gli agenti e la comunità di Dalmine, in provincia di Bergamo.

Il comandante Amatruda: «Non era mai stato sottoposto a sequestro»

A svelare l’accaduto è stato il comandante della polizia locale di Dalmine, Aniello Amatruda, in una breve intervista concessa all’Eco di Bergamo. Il rappresentante delle forze dell’ordine ha prima spiegato che l’uomo non ha voluto dichiarare nulla agli agenti quando è stato fermato per il controllo di routine. Poi ha sottolineato che «non aveva né precedenti penali né precedenti segnalazioni riguardanti il mancato possesso dell’abilitazione di guida, il che fa pensare che non fosse mai stato controllato prima di domenica scorsa». Una vera fortuna per il 54enne, almeno fino a domenica scorsa. Adesso dovrà pagare circa 6mila euro di multa.