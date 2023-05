Bergamo, Andrea Dall’Ara morto in un incidente

Un incidente, lo schianto e la terribile notizia: nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, in via Broseta a Bergamo, all’altezza dell’incrocio con via Gramsci, come riportato da Corriere Bergamo, un trentenne ha perso la vita. La vittima è Andrea Dall’Ara, la cui famiglia è proprietaria di due concessionarie di motociclette in città.

Andrea Dall’Ara morto in un incedente stradale

Non erano ancora le 2 quando il giovane in sella alla sua moto, secondo una prima ricostruzione, si è scontrato con un’automobile guidata da un cinquantenne di Palazzago. L’uomo si è dato alla fuga dopo lo schianto, senza prestare soccorso al motociclista. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente: spetterà alle forze dell’ordine ricostruire gli ultimi attimi di vita del ragazzo.

L’automobilista denunciato per omissione di soccorso

Andrea Dall’Ara ha riportato diversi traumi a causa del violento impatto sull’asfalto. Per il motociclista, trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni, non c’è stato nulla da fare. Intanto, grazie a un controllo incrociato di telecamere installate in zona e alle testimonianze, la Polizia stradale è però riuscita a identificare l’automobilista, recandosi questa mattina presso la sua abitazione. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso.