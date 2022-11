Bergamo, imprenditore «drogato e ucciso per rapina»: quattro arresti per omicidio

Nuove rivelazioni in merito al caso dell’imprenditore di Bergamo Angelo Bonomelli, di 80 anni, trovato morto nella sua auto. Inizialmente gli agenti avevano ipotizzato un malore improvviso ma ora si è scoperto che la sua morte era un piano organizzato da alcuni ladri. Sono ben quattro gli arresti a Bergamo con l’accusa di omicidio volontario e rapina in corso.

La verità dietro all’omicidio dell’imprenditore drogato per rapina a Bergamo

L’imprenditore Angelo Bonomelli era stato trovato morto, capovolto nella sua auto, un suv posteggiato in un parcheggio di Entratico, a Bergamo. L’uomo bergamasco di Trescore Balneario non è morto per un malore come si pensava inizialmente ma a causa di alcuni probabili colpevoli. Infatti, i carabinieri di Bergamo oggi hanno arrestato quattro persone con l’accusa di omicidio volontario e rapina in concorso. Dalle indagini si è scoperto che Bonomelli, nella giornata di lunedì, aveva fatto un incontro con alcune persone in un bar di Entratico per discutere dell’utilizzo dei social delle terme di sua proprietà a Sant’Omobono Terme.

I quattro l’hanno narcotizzato tramite una sostanza in una bevanda e trasportato, con il suo Suv, nel parcheggio di Entratico: il narcotizzante ha avuto un effetto collaterale mortale per l’80enne. La notte tra lunedì e martedì il figlio aveva avvertito i carabinieri, che martedì mattina avevano trovato il corpo senza vita in auto e l’assenza di denaro nel portafogli. Il dettaglio fondamentale per la risoluzione del caso comunque, è stata la mancanza dell’orologio dell’imprenditore di Bergamo, un oggetto inseparabile per lui. Da questo elemento sono partite le indagini culminate con i quattro arresti.

Chi sono i quattro presunti colpevoli arrestati

I quattro sospettati dell’omicidio dell’imprenditore Bonomelli di Bergamo sono stati arrestati. Il gruppo è composto da un uomo di 33 anni con cui Bonomelli aveva appuntamento al bar, un pensionato di 68 anni e due disoccupati, un ragazzo e una ragazza, di 23 e 24 anni.

I quattro arrestati sono di nazionalità italiana, residenti nella Bergamasca e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Oltre a orologio d’oro e contanti, a all’imprenditore è stato sottratto il cellulare: piccoli particolari che avevano insospettito il figlio e carabinieri. L’orologio era già stato venduto a un Compro ora della zona, dove è stato recuperato dai militari dell’Arma, mentre il cellulare lo possedeva uno dei quattro arrestati.