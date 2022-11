Bergamo, vinti cinque milioni di euro al Gratta e Vinci

A Chiuduno, in provincia di Bergamo, sono stati vinti ben cinque milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci acquistato in tabaccheria. Il tagliando fortunato appartiene alla linea «Miliardario Maxi». Ora parte la caccia al fortunato vincitore ancora ignoto che magari si aggira tra gli abitanti del piccolo paese in provincia di Bergamo.

L’acquisto del Gratta e Vinci vincente in provincia di Bergamo

A Chiuduno, in provincia di Bergamo, precisamente alla tabaccheria «Brio» è stato acquistato un tagliando Gratta e Vinci che ha portato alla vincita di ben cinque milioni di euro. Tuttavia, tra gli abitanti del paese, circa seimila, tutti si fanno la stessa domanda, ovvero «Chi è il fortunato vincitore?». Sembra che la vincita sia avvenuta lo scorso 19 ottobre grazie a un tagliando di 20 euro ma è stata resa ufficiale solo oggi.

Infatti, a comunicare la vincita ci ha pensato Stefania Gugolati, proprietaria della tabaccheria. Su Facebook, Gugolati ha scritto, postando una foto del «Miliardario Maxi» simile a quello del vincitore fortunato: «La nostra tabaccheria è proprio fortunata. E non è la prima volta che strappiamo sorrisi».

Le altre vincite nella tabaccheria

Proprio così, ci sono state altre vincite in questa tabaccheria. La Gugolati sempre su Facebook ha detto che in passato i clienti della tabaccheria avevano grattato tagliandi «da 50mila e anche da 100mila euro. Stavolta però è stato battuto ogni record. Sono molto emozionata anch’io, seppur di riflesso. La sola idea di aver tenuto tra le mani per un istante quel Gratta e vinci è sufficiente a farmi venire la pelle d’oca».

Nessuno però conosce l’identità del fortunato vincitore del Gratta e Vinci in provincia di Bergamo e infatti anche la Gugolati ha detto: «Non ho proprio idea di chi possa essere. Ma mi piacerebbe molto che si facesse vivo. Potremmo festeggiare stappando insieme una bottiglia di spumante».