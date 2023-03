Bergamo, Giacomo e Domenica morti la stessa notte dopo una vita insieme

Giacomo di Grazia e Domenica Testa sono i due novantenni trovati morti nella notte di mercoledì 15 marzo nella loro abitazione di Bergamo. Entrambi sono deceduti per cause naturali.

Bergamo, Giacomo e Domenica morti insieme

Dopo 66 anni vissuti insieme, i dur anziani sono deceduti l’uno accanto all’altra nel loro letto. A darne notizia il figlio Andrea, che li ha trovati senza vita. I coniugi si sono spenti dopo una lunga malattia.

Entrato nella loro stanza, il figlio ha provato a svegliarli ma, quando si è accorto che non respiravano, ha chiamato il 118. Giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno accertato che gli anziani fossero morti per cause naturali e poi hanno allertato anche i Carabinieri.

Le forze dell’ordine della stazione di Ponte San Pietro hanno effettuato il sopralluogo e confermato al magistrato la morte dei due anziani per cause naturali. Il funerale è stato organizzato nella parrocchia di Presezzo, in provincia di Bergamo, paese nel quale vivevano.

Chi erano Giacomo e Domenica

Originari della Sicilia, Giacomo e Domenica hanno scelto di vivere al Nord dove hanno fatto crescere la loro famiglia. Una vita fatta di lavoro come commercianti e di cose semplici: i figli, la casa, i nipoti.

«I miei nonni sono stati uniti quasi settant’anni e insieme sono scomparsi. Loro due si sono voluti bene sino all’ultimo e il destino ha voluto che la morte li portasse in cielo mano nella mano nella stessa notte. La loro morte improvvisa ci ha lasciati tutti sgomenti e addolorati, ma per due persone che si sono amate davvero tutta la vita, andarsene per mano insieme credo sia quanto di più incredibile ci si potesse augurare… Una specie di viaggio verso l’infinito, mano nella mano», ha spiegato il nipote Nadir.