Fucili italiani ai cecchini della polizia di New York

Il gruppo Beretta va alla conquista del Dipartimento di Polizia di New York. L’azienda italiana che produce alcune delle armi più famose al mondo, fornirà i fucili di precisione ai cecchini dell’Emergency Service Unit, forze speciali del dipartimento. I Sako TRG M10 sono stati già consegnati all’unità di emergenza. A commentare l’accordo è Stefano Itri, Vice Presidente of International Sales & BDT USA: «Un privilegio lavorare con un team di professioni così eccezionale. Beretta USA è onorata di supportare il Dipartimento di Polizia nella sua critica missione, per garantire la sicurezza quotidiana della comunità di New York City nei prossimi anni».

L’Emergency Service Unit è forse il reparto migliore del dipartimento di polizia newyorkese, oltre a essere uno dei più famosi grazie a molti film e serie tv in cui compaiono. I poliziotti del reparto speciale sono stati impiegati durante gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Sono apparsi anche in molti film, tra cui anche pellicole da record come Spiderman 3 o Godzilla. Da adesso nei prossimi adattamenti potrebbero impugnare anche i fucili di precisione targati Sako e Beretta.

Beretta USA ha annunciato la consegna dei Sako TRG M10 «per supportare la missione della sua unità di servizio di emergenza (ESU)», spiegando anche che fornirà l’addestramento. Il Ceo di Sako, l’azienda produttrice, Raimo Karjalainen, spiega: «Siamo onorati che il NYPD, agenzia delle forze dell’ordine di fama mondiale, abbia scelto il nostro fucile per soddisfare le sue rigorose esigenze. Gli Stati Uniti sono un mercato estremamente esigente, e siamo orgogliosi che i nostri prodotti continuino ad eccellere al servizio dei suoi professionisti». Un grosso colpo per Beretta, che potrebbe vedere crescere ulteriormente la propria fama ma anche il proprio mercato negli Stati Uniti.

