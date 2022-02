Beppe Vessicchio chi è: ritorno a Sanremo, la moglie, la vita privata del direttore d’orchestra

Beppe (Giuseppe) Vessicchio è un direttore d’orchestra napoletano, particolarmente amato dal pubblico italiano per la sua storica partecipazione al Festival di Sanremo. Nel 2022, durante le prime tre serate della kermesse, non è salito sul palco dell’Ariston perché risultato positivo al Covid nelle settimane precedenti. Il 4 febbraio però, negativizzato, il maestro torna a Sanremo. “Oggi provo a raggiungere Sanremo – ha infatti dichiarato il direttore d’orchestra –, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston”. Ma chi è Beppe Vessicchio? Scopriamolo insieme.

Chi è Beppe Vessicchio

Nato il 17 marzo 1956 a Napoli, Giuseppe Vessicchio, conosciuto col diminutivo di Beppe o Peppe, è un musicista, arrangiatore e direttore d’orchestra. Noto per la sua lunghissima presenza al Festival di Sanremo, ha mosso i primi passi nel mondo della musica a Napoli realizzando dischi per cantanti come Buonocore, Bennato, Di Capri, Gagliardi e Sastri.

Una collaborazione che gli è valsa popolarità, però, è stata quella con Gino Paoli, con il quale ha scritto brani di grande successo ‘Ti lascio una canzone’, ‘Cosa farò da grande’, ‘Coppi’. Nel frattempo ha esordito come chitarrista e pianista nel gruppo dei Trettré, composto anche da Mirko Setaro ed Edoardo Romani. Lo ha lasciato tempo dopo per dedicarsi a produzioni televisive. Tra le altre si ricordano Va’ pensiero, Club 92, Buona Domenica, Viva Napoli, Note di Natale.

La partecipazione al Festival di Sanremo

Beppe Vessicchio è una presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990. Inoltre,nel ’94, nel ’97, nel ’98, ha ricevuto il premio come miglior arrangiatore, mentre nel 2000 è stato insignito dell’onorificenza per gli arrangiamenti dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti.

Come direttore d’orchestra ha vinto ben quattro edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2000 dirigendo la canzone ‘Sentimento’ degli Avion Travel, nel 2003 dirigendo la canzone ‘Per dire di no’ di Alexia, nel 2010 dirigendo la canzone ‘Per tutte le volte che’ di Valerio Scanu e nel 2011, dirigendo ‘Chiamami ancora amore’ di Roberto Vecchioni.

La vita privata di Beppe Vessicchio

Il maestro è sposato dal 1989 con una donna di nome Enrica. La coppia ha avuto la figlia Alessia. Nonostante la giovane età, Vessicchio non è solo nonno di Teresa, ma anche bisnonno dell’ultima arrivata in famiglia, Alice.