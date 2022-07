Beppe Sala va a vivere con Chiara Bazoli: il sindaco dice addio alla casa di Brera

Il sindaco di Milano Beppe Sala lascia Brera per andare a convivere con la compagna Chiara Bazoli. È stato proprio il primo cittadino ad annunciarlo sui social, confessando che più di tutto gli mancheranno i ragazzi del liceo “Parini”, che incrociava nella strada di casa. Ecco il suo addio guidato da una scelta di cuore.

Beppe Sala va a convivere con Chiara Bazoli: l’addio a Brera

Il sindaco Beppe Sala sui social fa un addio a Brera. Il primo cittadino ha deciso di seguire il cuore e andare a convivere con la compagna Chiara Bazoli e i suoi tre figli, lasciando così la sua abitazione in affitto in via Goito. Con il sindaco e l’avvocata responsabile degli Affari legali di Fondazione Feltrinelli ci sarà anche il cane Whisky. Il trasloco, come ha mostrato su Instagram Sala, è già in corso. Una foto mostra l’ingresso del palazzo in Brera con la parola in francece “adieu”, addio. La seconda, invece, fa vedere un montacarichi con cui gli operai addetti hanno portato via mobili e libri del primo cittadino.

Cosa mancherà al sindaco di via Goito

Si trasferirà tra Porta Venezia e piazza Risorgimento. Ha confessato che la cosa che più gli mancherà della sua vecchia casa sarà il vicino liceo “Parini”, sempre popolato di ragazzi e ragazze. Con quei giovani scambiava ogni mattina un saluto, due chiacchiere o, come è accaduto alla vigilia dell’ultimo 25 Aprile, il canto di “Bella Ciao”.

Qualcuno aveva ironizzato sul trasloco, scrivendo a Beppe Sala: “Si va a Roma?“. Un chiaro riferimento alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Sala, però, ha già spiegato che non si candiderà per il Parlamento e intende rimanere a Palazzo Marino fino alla scadenza naturale del suo mandato, il 2026, l’anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Nella casa in Brera in cui il sindaco ha vissuto per 15 anni, Sala ha ospitato alcune riunioni importanti. Da quella con l’allora premier Matteo Renzi che chiedeva al sindaco il sostegno al referendum costituzionale, fino all’ultimo vertice politico di inizio luglio con il ministro degli Esteri ed ex grillino Luigi Di Maio.