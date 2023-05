Beppe Convertini in ospedale dopo un incidente: «Faccia completamente distrutta»

Arriva sul suo profilo Instagram ufficiale la conferma che nelle scorse ore Beppe Convertini, noto e apprezzato conduttore Rai, si è purtroppo ritrovato coinvolto in un brutto incidente che l’ha fatto finire in ospedale. Ecco cosa gli è accaduto.

Beppe Convertini racconta il suo incidente su Instagram

In mattinata, il presentatore ed ex modello ha pubblicato sui social un’immagine piuttosto impressionante dove lo si può vedere steso sul letto di un’ospedale con il volto tumefatto coperto da garze e cerotti sul naso. Ecco come ha spiegato ai suoi follower quello che gli è accaduto: «Buongiorno amiche e aamici , come va? Io purtroppo sono in ospedale da due giorni.. Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada… ma grazie al dott Scopelliti e al personale del San Filippo Neri a Roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto! In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia. Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde la domenica su Rai 1, uno spot e tanti altri lavori. Ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato. In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto. Almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso. La terapia più importante assieme alla preghiera!».

I messaggi di supporto

Sotto al post, Beppe Convertini ha già ricevuto centinaia di commenti di supporto da parte dei suoi follower. Tra gli altri, ad avergli inviato parole di solidarietà ci sono state anche colleghe come Patrizia Rossetti (che gli ha scritto «In bocca al lupo!») e Samantha De Grenet (che su Instagram ha scritto «Beppe…ma non sapevo nulla!!!! Rimettiti presto…»).