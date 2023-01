Benzina, confermato lo sciopero: si parte alle 19 del 24 gennaio

Nonostante gli incontri e gli appelli lanciati anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il governo e le sigle che rappresentano i distributori di carburante non hanno appianato le divergenze. E così lo sciopero dei benzinai diventa realtà. Nonostante la disponibilità di gran parte dei rappresentanti di revocarlo fino all’ultimo, domani, 24 gennaio, dalle ore 19, dovrebbe partire la serrata dei gestori. I botta e risposta vanno avanti ormai da settimane e dopo un’iniziale dietrofront dei gestori, è stato il decreto trasparenza a generare lo strappo decisivo.

Gli orari dello sciopero: si parte alle 19 del 24 gennaio

Originariamente lo sciopero avrebbe dovuto essere di 60 ore, ma è sceso a 48 dopo la riduzione voluta dalle sigle. Si partirà alle 19 del 24 gennaio. Da martedì si arriverà a giovedì 26, sempre alle 19. Due giorni pieni che riguarderanno la rete ordinaria e quella autostradale, con la sola differenza che quest’ultima partirà (e chiuderà) alle 22. A restare aperte saranno solo alcune stazioni di servizio, scelte su base provinciale per garantire i servizi minimi e individuate dalle singole prefetture. In autostrada sceglieranno le Regioni. Chiuderanno, invece, tutti i self service.

L’appello di Urso di sabato scorso

Il ministro Adolfo Urso ci ha provato fino a sabato, ma non è riuscito a stemperare la tensione. Anzi il suo appello ha forse acuito lo strappo. «Revocate lo sciopero, è solo un danno per i cittadini», ha dichiarato Urso. Le associazioni di categoria hanno ribattuto che «le dichiarazioni del ministro sono l’ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il Governo in questa vicenda». Ai distributori non è piaciuto l’obbligo inserito nel decreto trasparenza di esporre un cartello con i prezzi medi regionali. Nonostante le sanzioni alleggerite, si è arrivati allo scontro.

Le motivazioni di Faib, Fegica e Figisc

I distributori di Faib, Fegica e Figisc hanno inserito le proprie motivazioni in un volantino. Si legge: «Per protestare contro la vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare solo i gestori senza tutelare i consumatori. Per scongiurare nuovi aumenti del prezzo dei carburanti».