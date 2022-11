Benzina, verso la riduzione dello sconto sulle accise da dicembre

«Si tratta di una misura assurda che avrà effetti diretti e indiretti pesantissimi sulle tasche degli italiani. (…) la riduzione del taglio delle accise provocherà un rialzo immediato dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa di 12,2 centesimi al litro e una maggiore spesa pari a +6,1 euro a pieno, +146 euro annui a famiglia ipotizzando due pieni mensili di carburante, conto che sale al crescere dell’utilizzo dell’automobile da parte dei cittadini». Così il presidente del Codacons Carlo Rienzi spiega cosa accadrebbe se fosse confermato quanto riportato nella bozza della Legge di Bilancio che sta circolando in queste ore. Stando a quanto riportato, la misura per affrontare il caro benzina avrebbe una riduzione dello sconto previsto sulle accise a dicembre 2022.

Benzina, riduzione sconto sulle accise: cosa succede a dicembre

«In secondo luogo, fatto ancora più grave, l’abbassamento del taglio dell’accisa produrrà pesanti effetti indiretti, con un aumento dei prezzi al dettaglio per i beni trasportati, considerato che l’85% delle merce in Italia viaggia su gomma. Ci saranno quindi conseguenze negative sull’inflazione, in un momento in cui i listini al dettaglio andrebbero calmierati» spiega Rienzi e non è l’unico a lanciare l’allarme.

«È vero che ora i prezzi sono a livelli ragionevoli, peccato che lo siano grazie ai 30,5 cent in meno decretati da Draghi. Con la riduzione dello sconto, il prezzo della benzina in modalità self service, considerando gli ultimi dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), supererebbe quota 1,8 euro, arrivando vicino a 1,9 euro al litro, mentre il gasolio sfonderebbe addirittura la soglia dei 2 euro. Tutto questo senza considerare che ci attendiamo per fine mese dei rialzi per via del calo della produzione di 2 milioni di barili di petrolio al giorno dei Paesi Opec+ scattato dal 1° novembre e che non ha ancora prodotto i suoi effetti nefasti» conferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Unc.

Benzina, meno sconto sul pieno: le stime delle associazioni per i consumatori

Purtroppo, arriva la conferma sulla stretta per lo sconto sui carburanti dopo le 20:30. In quell’ora si è svolta la riunione del Governo per la Legge del Bilancio. Lo sconto non sparirà del tutto, ma si dimezzerà, arrivando da 30,5 a 18,3 centesimi. Insomma, una bella batosta, visto anche l’aumento dei consumi conseguente al caro energia.

Invece, non comparirebbe l’Iva azzerata su pane, pasta e latte. L’annuncio era arrivato lo scorso giovedì, 17 novembre.