Ufficiale, Karim Benzema lascia il Real Madrid

Adesso è ufficiale l’addio di Karim Benzema dal Real Madrid. L’attaccante francese lascia i Blancos dopo 14 stagioni e 25 titoli conquistati. «Il Real Madrid e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di porre fine alla sua brillante e indimenticabile fase da giocatore per il nostro club. Il Real Madrid vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende».

Arrivato a Madrid nel 2009 insieme a Cristiano Ronaldo, Benzema aveva a lungo giocato all’ombra di CR7, poi dopo l’addio la cessione del portoghese alla Juventus nel 2018 si è imposto come leader tecnico e carismatico della squadra.

Al Real Madrid 14 stagioni da incorniciare

Nelle sue 14 stagioni da giocatore del Real Madrid (che lo acquistò dal Lione), Benzema ha vinto cinque Champions League e altrettanti Mondiali per club, quattro Supercoppe europee, quattro campionati spagnoli, tre Coppe del Re e quattro Supercoppe spagnole. In tutto ha collezionato 647 presenze condite da ben 353 reti: è il secondo marcatore nella storia del club dopo Cristiano Ronaldo, davanti all’altra leggenda Raul. Nel 2022 si è aggiudicato il premio di Giocatore dell’anno UEFA e soprattutto il Pallone d’oro, quinto francese nella storia dopo Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin e Zinedine Zidane.

Il complicato rapporto con la Nazionale francese

Nato a Lione il 19 dicembre 1987 in una famiglia di origini algerine, Benzema ha esordito nella nazionale maggiore francese il 28 marzo 2007, all’età di 19 anni, realizzando il gol decisivo della vittoria per 1-0 in un’amichevole contro l’Austria. Escluso dalla nazionale transalpina nel 2016 per un episodio di ricatto al collega Mathieu Valbuena, con i Bleus non ha partecipato al vittorioso Mondiale del 2018. Tornato in nazionale nel 2021, a più di sei anni dall’ultima presenza, è stato poi costretto a saltare (con polemiche) Qatar 2022 a causa di un infortunio. Il 19 dicembre 2022, giorno del suo 35esimo compleanno, ha poi annunciato ufficialmente il ritiro dalla nazionale, dopo 97 presenze e 37 gol.