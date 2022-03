Bentornato papà stasera su Rai1 in prima visione: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 2 marzo, alle 21,20 su Rai1, sbarca in prima visione Bentornato papà, film di e con Domenico Fortunato. Al centro della trama una famiglia del sud Italia che, da un momento all’altro, è costretta a far leva sul coraggio per affrontare un grave problema. Nel cast Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini e Giorgio Colangeli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Bentornato papà, trama e cast del film stasera 2 marzo 2022 su Rai1

Il film di Domenico Fortunato Bentornato papà racconta la storia di una famiglia pugliese che, sebbene sia vittima di continui litigi e screzi, prova ad affrontare la quotidianità. Il padre Franco (Domenico Fortunato) è un uomo ligio al lavoro, con cui cerca di non far mancare nulla ai due figli Andrea (Riccardo Mandolini) e Alessandra (Giuliana Simeone). Il primo frequenta l’università a Roma ma ha continua paura di fallire in tutto, mentre la ragazza dal carattere sensibile vive le sue giornate col sogno di diventare maestra d’asilo. Su di loro veglia la madre Anna (Donatella Finocchiaro) assieme al fratello Silvano (Giorgio Colangeli), di qualche anno più grande di lei.

Un giorno Franco, di ritorno da Roma per un importante colloquio di lavoro, ha un ictus che segnerà profondamente la sua vita oltre a quella di tutti i suoi cari. L’improvvisa malattia sarà però occasione per crescere come famiglia e come singoli, affrontando sfide che nessuno aveva mai nemmeno immaginato. Nel cast anche Dino Abbrescia, Silvia Mazzieri, Sara Putignano e Franco Ferrante.

Bentornato papà, location e curiosità sul film stasera 2 marzo 2022 su Rai1

Prodotto da Rai Cinema con il contributo di Apulia Film Commission, il film è stato presentato in concorso al Bif&st 2021. Per quanto riguarda le location, Bentornato papà è girato fra Roma e Martina Franca, paese pugliese in provincia di Taranto. Presentando il film, il regista Fortunato ha raccontato come sia per lui un omaggio al padre perso in giovane età. «Papà è morto quando avevo 25 anni», ha detto all’Ansa. «Un destino che ho purtroppo condiviso con il produttore Cesare Fragnelli, che ha così dedicato tutto sé stesso alla realizzazione del film». Per Donatella Finocchiaro, invece, la magia sta nel modo in cui la sceneggiatura affronta un delicato tema come la malattia. «Noi attori ci siamo sentiti al centro di una seduta psicanalitica», ha detto l’attrice. «Abbiamo scambiato con gli altri la nostra vita, ci siamo raccontati l’un l’altro».