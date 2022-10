Benno Neumair, la sorella: «Un incubo, in sogno vuole uccidermi»

In un’intervista del Corriere della Sera, la sorella di Benno Neumair ha rivelato di sognare che il fratello possa ucciderla. Il ragazzo è in carcere con l’accusa di omicidio dei genitori, Peter Neumair e Laura Parselli, i cui cadaveri sono poi stati gettati nell’Adige. Il processo è ancora in corso.

Parla la sorella di Benno Neumair: «Sogno che vuole uccidere anche me»

In un’intervista al Corriere della Sera, la sorella di Benno Neumair ha rivelato: «Io non ho l’odio dentro di me, non ho la rabbia. Non penso a lui, anche se a volte lo sogno. Sono incubi. Sogno che vuole uccidere anche me o lo vedo che uccide loro…».

La ragazza di 23 anni, Madè, lavora come medico chirurgo a Monaco di Baviera, ma non si perde un’udienza. Il processo è infatti ancora in corso, mentre Benno rimane in carcere con l’accusa di aver ucciso i genitori Per e Laura. Il 4 gennaio 2021, il giorno dell’omicidio, Madè aveva sentito la madre per pochi minuti, uno scambio al telefono veloce prima che la donna rientrasse in casa dove ad attenderla c’era proprio Benno che l’ha aggredita e uccisa. Il padre era già morto perché, come raccontato proprio da mamma Laura, non rispondeva al telefono.

«Ho mandato a mamma una foto. Non l’ha visualizzata e mi sembrava strano ma ho pensato: sarà crollata dalla stanchezza. Il mattino dopo però c’era ancora una sola spunta di WhatsApp. Allora ho scritto a papà: tutto bene? Quando ho visto che anche lui non rispondeva ho cominciato a chiamare tutti. Ho chiamato Benno, mi ha detto che era fuori con il cane a camminare… Sa quando si conosce bene una persona e si capisce che sta mentendo?».

La perizia: «grave disturbo di personalità»

Nelle scorse settimane i consulenti nominati dagli avvocati difensori dell’imputato hanno presentato una perizia secondo cui «Benno ha una grave disturbo di personalità. A causa di questa era incapace di intendere e di volere sia nel momento in cui uccise suo padre Peter sia quando strangolò sua madre Laura. Anche attualmente è malato e socialmente pericoloso».

Tuttavia, non ci sono solo ricordi negativi legati a Benno nella memoria di Madè. «Da piccoli abbiamo giocato tantissimo, era molto ambizioso, tenace», ha raccontato il medico chirurgo. «Quando voleva fare una cosa ci riusciva sempre e io ero affascinata da questa sua capacità. Volevo fare sempre quello che faceva lui: i compiti, pescare… Non ho brutti ricordi dell’infanzia con lui. Terrò gli album delle foto».

Dal momento dell’omicidio, tuttavia, non c’è stato più alcun contatto tra Madè e il fratello. Benno ha sempre negato alcun tipo di coinvolgimento nella morte dei genitori, fino al ritrovamento dei cadaveri nelle acque dell’Adige. Solo allora ha confessato, ritrattando in seguito la sua versione. Dal carcere, invece, non ha mai scritto alla sorella. Comprensibilmente, i loro rapporti si sono del tutto interrotti.