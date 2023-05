Bennacer operato al ginocchio destro: fuori almeno sei mesi

Ismael Bennacer lontano dai campi da gioco per almeno sei mesi. Questa è la diagnosi dopo l’operazione al ginocchio che il centrocampista del Milan ha subito. Inizialmente i tempi di recupero sembravano essere più brevi ma ora si sono allungati e il calciatore potrebbe saltare addirittura gran parte della prossima stagione.

L’operazione che ha subito Ismael Bennacer

Ismael Bennacer è stato operato in artroscopia a Lione al ginocchio destro. Il centrocampista si era infortunato pochi minuti dopo il fischio d’inizio della semifinale d’andata della Champions League, l’euroderby tra Inter e Milan. La società rossonera ha comunicato che «la riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell’Area Medica rossonera Stefano Mazzoni». Inoltre, il club ha annunciato che «i tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi». Dunque, per Bennacer la stagione è finita e il centrocampista algerino salterà preparazione atletica e inizio del prossimo campionato di Serie A. Un vero colpo per Stefano Pioli che ha perso un’importante pedina per il suo centrocampo. Tuttavia, questo infortunio potrebbe spingere la società di Milano a intervenire sul mercato, cercando un degno sostituto del calciatore algerino.

Bonjour à tous, L’opération de mon genou s’est très bien passée. Le chemin vers la convalescence commence aujourd’hui. Il sera long, difficile, et me tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais je suis prêt à surmonter cette épreuve avec courage et détermination.… pic.twitter.com/LzCCsDw8Yu — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 16, 2023

Il comunicato sui social

Bennacer ha pubblicato un post sui social per comunicare le sue condizioni ai fan. Nel post si legge: «L’operazione al mio ginocchio è andata molto bene. Il cammino verso il recupero comincia oggi. Sarà lunga, difficile, e mi terrà lontano dai campi per diversi mesi. Ma sono pronto a superare questa prova con coraggio e determinazione. Lavorerò duramente, mi batterò ogni giorno per tornare più forte ed essere di nuovo in grado di difendere i colori del mio club e del mio Paese. Grazie a tutti per i vostri messaggi e per la forza che mi date per superare tutto questo. Vi terrò informati su ogni tappa della mia rieducazione»