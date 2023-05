Bennacer, per l’infortunio dovrà essere operato: rischia 3-4 mesi di stop

Gli esami confermano le brutte notizie per Ismael Bennacer, infortunato durante l’Euroderby, vinto dall’Inter per 2-0, di ieri al minuto 15. «Lesione della cartilagine del condilo femorale laterale», questo viene comunicato oggi dal club rossonero tramite una nota ufficiale. A causa dello stop l’algerino potrebbe saltare anche l’inizio della prossima stagione, quindi Stefano Pioli perderà un perno fondamentale dell’assetto tattico della squadra rossonera.

Il comunicato del Milan sull’infortunio di Bennacer

Ismael Bennacer mette nei guai Stefano Pioli e il centrocampo del Milan. Il calciatore algerino durante il derby in Champions League contro l’Inter giocato ieri si è infortunato ed è stato sostituito dal compagno di squadra Rade Krunic. Per il centrocampista si era temuto un brutto infortunio e oggi è arrivata la conferma, perché il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali. La notizia è stata data tramite un comunicato ufficiale da parte del Milan. Nel comunicato si legge: «Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia».

Il rischio per un infortunio così lungo per il centrocampista

L’infortunio è arrivato dopo un quarto d’ora di derby, durante molteplici contrasti con alcuni giocatori dell’Inter, decisamente grave perché per Bennacer non si tratta soltanto di stagione finita, ma di uno stop lunghissimo, che potrebbe vedere il campo tra i tre e i quattro mesi. In altre parole, l’algerino rischia seriamente di non farcela per l’inizio della nuova stagione 2023-24. Anche mettendo in atto l’ipotesi più rapida, si arriverebbe a fiato corto all’inizio del campionato, con una preparazione atletica tutta da svolgere durante le partite. Un guaio enorme per il tecnico Stefano Pioli, vista l’importanza tattica di Ismael per questo Milan che non potrà giocare la partita più importante della stagione e peraltro potrà mancare l’inizio del prossimo campionato di Serie A.