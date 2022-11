Benevento, acqua potabile vietata in diverse zone della città

A Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha deciso di firmare ordinanza nella quale impone il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per tutti coloro che sono allacciati all’acquedotto pubblico. Questo perché si teme che l’acqua possa essere contaminata dal tetracloroetilene, sostanza presente in quantità eccessiva nei pozzi di Pezzapiana.

La decisione del sindaco di Benevento in merito all’acqua potabile

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha deciso di imporre il divieto di usare l’acqua potabile, in via temporanea, nella città. Tutte le abitazioni che sono allacciate all’acquodotto dunque, devono fare a meno di questo bene primario. Questo perché l’acqua dell’acquedotto, viene prelevata dai pozzi di Pezzapiana. Proprio qui sono state trovate tracce di tetracloroetilene, in quantità eccessiva. Questa sostanza è dannosa per l’uomo e può provocare diversi problemi.

Il divieto di usare l’acqua potabile è stato istituito per coloro che abitano nei rioni Libertà, Ferrovia, Triggio, Santa Maria degli Angeli, Ponticelli, nel centro storico e nelle contrade San Vito, Pezzapiana, San Marco, San Chririco, Acquafredda, Ripamorta, Ripazecca, Torre Alfieri, Ciancelle, Serretelle, Gran Potenza, Madonna della Salute e Montecalvo. Il divieto vale anche per coloro che si trovano nelle zone Epitaffio, Monte Pino e via Castelpoto.

Il comunicato ufficiale

Il comune di Benevento ha emesso un comunicato per chiarire la situazione. In quest’ultimo si legge: «L’adozione del provvedimento si è resa necessaria a seguito di una comunicazione dell’Asl di Benevento, trasmessa all’amministrazione in serata, che ha rilevato valori oltre la soglia di legge in relazione alla presenza di tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana. Il sindaco ha demandato alla Gesesa di adottare ogni strumento per garantire alle zone della città interessate dall’ordinanza la disponibilità della risorsa idrica per uso potabile».

Il comunicato prosegue dicendo: «L’ordinanza è stata trasmessa alla Gesesa, al Prefetto, al Presidente della Giunta regionale della Campania, alla Questura, al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale».