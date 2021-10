Benedict Cumberbatch sarà Alexander Litvinenko nella serie HBO Londongrad

Nuovo impegno con la storia per Benedict Cumberbatch. Dopo aver vestito i panni del matematico inglese Alan Turing in The Imitation Game, lo Sherlock Holmes più famoso della tv sarà Alexander Litvinenko. Come riporta Variety, l’attore britannico interpreterà l’ex agente del KGB in Londongrad, miniserie HBO basata sul libro The Terminal Spy di Alan Cowell. L’attore sarà anche produttore esecutivo attraverso la sua etichetta Sunnymarch. Ancora ignota la data di uscita.

Londongrad, la vera storia di Alexander Litvinenko

Alexander Litvinenko, che ha lavorato nel Servizio di sicurezza federale russo (FSB) come ufficiale della criminalità organizzata, fu avvelenato su suolo britannico nel 2006 con il Polonio-210. Fuggito in Inghilterra nel 2000, dove divenne scrittore e giornalista, criticò aspramente il presidente russo Vladimir Putin e collaborò con l’MI6. L’uomo accusò anche i servizi segreti russi di aver favorito l’ascesa di Putin al Cremlino e ritenne a lungo il premier come principale responsabile dell’omicidio della giornalista Anna Politkovskaya. Ormai prossimo alla morte, collaborò con gli 007 inglesi per fare luce sul suo stesso omicidio, risalendo al coinvolgimento di Andrey Lugovoy, ex membro del Federal Protective Service russo.

Benedict Cumberbatch to Play Poisoned KGB Agent Alexander Litvinenko in HBO Limited Series (EXCLUSIVE) https://t.co/LCljIvp101 — Variety (@Variety) October 28, 2021

Londongrad non sarà l’unico progetto dedicato all’ex agente del KGB. Come ricorda il Guardian, David Tennant (Doctor Who) lo interpreterà in una serie per ITV in quattro episodi che racconterà l’avvelenamento e la campagna della vedova Marina per risalire agli autori del delitto. Fra i produttori di Londongrad anche David Scarpa, già showrunner della serie Amazon The Man in the High Castle.

Benedict Cumberbatch tornerà al cinema come Doctor Strange

Cumberbatch sarà nuovamente al cinema a breve nei panni di Doctor Strange nell’Universo cinematografico Marvel. Apparirà infatti a Natale in Spiderman: No Way Home e in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, previsto per il 2022. Fra i più apprezzati attori britannici, Cumberbatch è stato candidato una volta all’Oscar – per The Imitation Game – e quattro volte ai Golden Globes, ma non ha mai vinto una statuetta.