Benedict Cumberbatch aggredito in casa: l’attore di Doctor Strange minacciato con un coltello

Brutta disavventura per l’attore Benedict Cumberbatch, celebre interprete di uno degli eroi Marvel più famosi e apprezzati degli ultimi anni, Doctor Strange. L’uomo è stato aggredito in casa propria da Jack Bissell. Quest’ultimo, un ex chef di un hotel di lusso, si sarebbe presentato nella casa dell’attore a Londra, scavalcando il cancello di ferro ed entrando così nella sua proprietà. Lì, armato di coltello, ha iniziato a urlare e minacciare sia lui sia la sua famiglia, come riportato dal Daily Mail. Oltre alle minacce, secondo la ricostruzione, Bissell ha lanciato contro il muro del giardino una pianta e sputato sul citofono. Anche così è stato possibile risalire a lui, utilizzando il Dna sull’interfono come prova.

Bissell già condannato in passato per furto

Si è già tenuto anche il processo, che ha condannato l’ex chef, dichiarato colpevole. Il Daily Mail non ha potuto fornire alcun dettaglio, ma pare che non si tratti della prima volta in un’aula di tribunale per Bissell. L’uomo è stato condannato in passato per furto, oltre ad aver collezionato tre ammonizioni per reati contro il patrimonio e per droga. Sembra che prima di recarsi in casa di Cumberbatch abbia acquistato del pane e urlato al negoziante che avrebbe raso al suolo la dimora dell’attore. E al suo arrivo ha gridato: «So che ti sei trasferito qui, spero che bruci». Ma tutt’ora le autorità non hanno reso noto il motivo di questa aggressione.

Chi è Benedict Cumberbatch

Nato a Londra il 18 Luglio 1976, Benedict Cumberbatch è il figlio di Timothy Carlton Congdon Cumberbatch, attore conosciuto come Timothy Carlton, e dell’attrice Wanda Ventham. Diversi i ruoli per cui è conosciuto, ma i due personaggi più riusciti sono Sherlock Holmes nell’omonima serie Sherlock e il Doctor Strange nel film della Marvel. Ma nel suo curriculum c’è anche il ruolo di Alan Turing nel film The Imitation Game e quello di Phil Burbank in Il potere del cane. Per entrambi questi ruoli è stato candidato all’Oscar come migliore attore.