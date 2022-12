Benedetto XVI, come si svolgeranno i funerali

In un briefing nella Sala Stampa Vaticana, il direttore Matteo Bruni ha riferito che i funerali di Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre all’età di 95 anni, si terranno giovedì 5 gennaio alle 9:30, in Piazza San Pietro. Saranno presieduti da papa Francesco. Bruni ha reso noto inoltre che Joseph Ratzinger ha ricevuto l’unzione degli infermi mercoledì scorso, al termine della messa nel monastero Mater Ecclesiae alla presenza delle Memores Domini, le suore laiche che lo hanno assisto quotidianamente da quando aveva lasciato la carica di pontefice. Sempre il direttore della Sala Stampa Vaticana ha informato che «dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli».

Potrebbero essere esequie di pieno rango pontificio

Ma come si svolgeranno i funerali di un papa che, ufficialmente, non era più la guida della Chiesa cattolica? Ratzinger è stato il primo papa emerito della storia e questo potrebbe creare qualche problema per il protocollo funebre. Papa Francesco stimava molto il suo predecessore: per questo, quelle di Benedetto XVI potrebbero essere esequie di pieno rango pontificio. Tuttavia, è molto più probabile che i suoi funerali saranno sì solenni, ma meno di quelli che si sarebbero svolti se fosse stato ancora in carica.

Ratzinger aveva aveva espresso il desiderio di funerali semplici

D’altra parte, ci sono alcuni “ostacoli” oggettivi. Quando muore un papa, il cardinale camerlengo procede alla frantumazione dell’Anello del Pescatore (una delle insegne che il vescovo di Roma riceve durante la messa solenne di inizio pontificato) in presenza del cancelliere della Camera Apostolica: Ratzinger non lo indossava dal 2013, anno delle dimissioni. Il funerale papale solitamente viene celebrato alla presenza delle delegazioni di Stato da tutto il mondo. Non è però sicuro che questa volta le delegazioni saranno presenti. Tutt’altro: Benedetto XVI era infatti un ex capo di Stato. E poi il papa emerito, come ha fatto sapere Bruni, aveva espresso il desiderio di funerali semplici, senza alcuna solennità. Nei nove giorni che seguiranno il funerale del 5 gennaio, si svolgeranno comunque particolari celebrazioni nella basilica di San Pietro.