Benedetta Rossi in lacrime contro gli haters: «È ora di smetterla»

Questa volta gli haters sono riusciti a fare inca**are Benedetta Rossi. Incredibile ma vero, nella serata di sabato 6 maggio la celeberrima youtuber ha deciso di pubblicare un lungo video sfogo sui suoi profili social con il quale si è voluta scagliare contro un certo tipo di commentatori del web che non ha più intenzione di tollerare.

Benedetta Rossi in lacrime contro gli hater

Come precisato in diverse occasioni dalla webstar, le critiche Benedetta Rossi è sempre riuscita a gestirle prendendole con una certa filosofia. In 10 anni di presenza sul web, e su Youtube in modo particolare, l’appassionata di cucina (rigorosamente semplice e alla portata di tutti) ne ha lette di tutti i colori sul suo conto. Quello che però non è più disposta ad accettare sono quei media, e i relativi commentatori, che non solo sminuiscono lei ma soprattutto le persone che la seguono.

«Sono una che non si arrabbia mai, ma questa volta hanno veramente superato il limite. Non sento solo rabbia, sento disgusto», ha esordito per poi entrare più nel dettaglio del merito della questione, aggiungendo: «Cari criticoni del web: capisco che per fare clic siete disposti a tutto, però forse avete perso il contatto con la realtà. Forse non sapete che c’è gente che quando va a fare la spesa deve controllare quanto le resta sul portafoglio e deve far quadrare i conti della famiglia. Poi c’è il fattore tempo: per chi lavora tutto il giorno, portare a tavola qualcosa di semplice e veloce è una necessità».

C’è infatti chi, online, ha criticato la sua scelta di utilizzare certi ingredienti per le sue preparazioni, prodotti che spesso non solo sono più a buon mercato ma che permettono a qualunque casalinga di portare in tempi rapidi un pasto in tavola per tutta la famiglia.

Con chi ce l’ha la webstar?

La youtuber (che ha concluso il video praticamente in lacrime) è consapevole di non essere di per sé un’esperta di cucina. Il suo obiettivo non è quello di insegnare chissà quali tecniche, ma di aiutare altre persone che come lei vogliono provare piatti sfiziosi senza avere troppi grilli per la testa.

Ad ogni modo, c’è chi la attacca proprio per la presunta scarsa qualità delle sue preparazioni. La webstar non ha fatto alcun j’accuse preciso nel suo video sfogo, eppure proprio qualche giorno fa sul noto media di settore Dissapore è apparso un articolo dal titolo «Le peggiori 10 ricette di Fatto in casa da Benedetta». Tra i commenti più critici del sito, è apparsa per esempio la seguente stroncatura alla sua torta rustica: «Tonno in scatola, patate, mozzarella e pasta sfoglia confezionata: ecco gli ingredienti che secondo Benedetta Rossi possono essere spacciati per “pizza rustica”. Anche se il risultato lascia già visivamente a desiderare, con una sfoglia nemmeno troppo cotta, è l’idea alla base ad essere sbagliata: una sfoglia industriale piena di grassi vegetali, tonno sgocciolato, patate, formaggio, cipolle: non è proponibile – lo sarebbe ancora ancora se ci fosse alla base un impasto per la pizza. Diciamo che sono più invitanti le ricette riportate sulle confezioni della sfoglia confezionata (che può essere usata eh, ma almeno lo si faccia bene)».