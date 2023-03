Benedetta Primavera, stasera su Rai1 ospiti Fiorella Mannoia e Flavio Insinna

Secondo appuntamento con Benedetta Primavera, nuovo varietà di Loretta Goggi. Stasera 17 marzo, alle 21.25 su Rai1, l’attrice, cantante e conduttrice romana sarà alla guida di una puntata che promette un vero e proprio viaggio nel mondo dello spettacolo. Assieme a Luca e Paolo, oltre a un nutrito cast di ospiti, darà vita infatti a uno show che omaggerà la storia della televisione italiana fra danza, musica e cinema. Loretta in persona sarà protagonista si sketch divertenti con alcune celebrità, si esibirà in performance canore e improvviserà anche qualche ballo speciale. Special guest di stasera saranno, fra gli altri, Ambra Angiolini, Flavio Insinna e Fiorella Mannoia. Benedetta Primavera tornerà per altri due appuntamenti che usciranno ogni venerdì. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare on demand anche l’episodio della settimana scorsa.

Benedetta Primavera, le anticipazioni di stasera 17 marzo 2023 su Rai1

Ogni appuntamento ruoterà attorno ad un tema diverso e vedrà Loretta Goggi impegnata in numeri e sketch di vario tipo. Sugli scudi sicuramente le imitazioni che l’attrice e cantante ha reso celebri nel corso della sua lunga carriera, cui si aggiungeranno alcune simpaticissime novità. Stasera 17 marzo, a Benedetta Primavera Goggi porterà ancora una volta la sua irresistibile versione della Regina Elisabetta II, ma anche altri personaggi ancora top secret. Al suo fianco, per aiutarla nel racconto e nella gestione della puntata, arriveranno Ambra Angiolini, che potrebbe presentare il suo indimenticabile brano T’appartengo, e Fiorella Mannoia, pronta ad andare in tour per le piazze italiane assieme a Danilo Rea. In studio anche Morgan e Amanda Lear, che probabilmente ricorderà il suo passato accanto a David Bowie. E ancora, ospiti di Loretta Goggi saranno Giorgio Panariello, Bianca Guaccero e Flavio Insinna.

Ogni esibizione vanterà la direzione musicale del maestro Valeriano Chiaravalle, protagonista anche sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. La scenografia sarà di Marco Calzavara, mentre Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, curerà la direzione artistica. Star della televisione italiana, Loretta Goggi con Benedetta Primavera ripercorrerà anche la sua decennale carriera, in cui ha spaziato fra cinema e musica fino agli spettacoli televisivi. Impossibile dimenticare infatti i suoi brani celebri, tra cui Maledetta Primavera che ha ispirato il titolo del varietà. E ancora, i quiz televisivi con Loretta Goggi in quiz e gli show Hello Goggi e Gran varietà, passando per Canzonissima e Fantastico.