Benedetta Primavera, stasera su Rai1: format e ospiti di Loretta Goggi

Stasera 10 marzo, alle 21.25 su Rai1, parte Benedetta Primavera, il nuovo varietà di Loretta Goggi. Artista poliedrica e talentuosa già da bambina, ha scandito una fetta di storia della televisione italiana fra show indimenticabili, celebri canzoni e interpretazioni eccellenti. In quattro appuntamenti, l’attrice, showgirl e cantante italiana proverà a ripercorrere la sua decennale carriera fra performance musicali, spettacoli di danza e sketch comici in compagnia di tanti ospiti. Per la prima puntata saranno in studio, fra gli altri, Bruno Vespa, Heather Parisi e Claudio Amendola. Al fianco di Loretta, per tutte le serate, il duo Luca e Paolo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Benedetta Primavera, le anticipazioni di stasera 10 marzo 2023 su Rai1

Star della televisione italiana, Loretta Goggi vanta una lunga serie di record e primati storici. È stata infatti pioniera nella conduzione femminile di un quiz televisivo, il Loretta Goggi in quiz, e la prima donna a tenere le redini del Festival di Sanremo nell’edizione 1986. Ha inoltre inaugurato, sempre negli Anni ’80, i varietà di Canale 5 con Hello Goggi e di Rete 4 con Gran varietà. Tra le sue trasmissioni più celebri si ricordano, solo per citarne alcune, Canzonissima 1972, Il bello della diretta, Il ribaltone e Fantastico. Grande il suo impatto anche nella musica, come testimonia il brano Maledetta Primavera da cui prende ispirazione il nome dello show di stasera. Tutto questo e molto altro sarà al centro del varietà fra imitazioni, balletti, chiacchiere e giochi divertenti che coinvolgeranno la conduttrice e i suoi tanti ospiti.

Ogni appuntamento si concentrerà su un tema diverso, ma avrà la presenza fissa del duo comico Luca e Paolo. Loretta Goggi si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e le sue celebri imitazioni. Fra le novità una versione irriverente di Guglielmo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle, e della Regina Elisabetta II. Ospiti di stasera a Benedetta Primavera saranno Heather Parisi per riportare in vita lo show Fantastico e Chiara Francini. Attese le performance musicali di Anna Tatangelo e Mietta che porteranno sul palcoscenico rispettivamente brani di Whitney Houston e Mia Martini. Il Maestro Valeriano Chiaravalle dirigerà invece l’orchestra. In compagnia di Bruno Vespa si parlerà invece di censura nella storia della televisione, prima di dare spazio a un discorso sul politically correct di Marco Giallini. Infine Claudio Amendola ripercorrerà gli sceneggiati del passato con aneddoti personali e ricordi.