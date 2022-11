Benedetta Parodi e Fabio Caressa, cos’è il patto del pigiama che li tiene insieme

«Andai da lui perché vivevo con due studentesse. Era estate e dovevamo lasciare la casa. Gli dissi che mi sarei fermata per soli due mesi». Così Benedetta Parodi racconta il suo primo incontro con l’attuale marito Fabio Caressa. La coppia è inossidabile da oltre 20 anni grazie a un miracoloso patto del pigiama che farebbe loro da collante. «on siamo quelli che si chiamano amore guardando il tramonto. Siamo più quelli che lo apprezzano, facendo aperitivo con 25 amici» ha spiegato la conduttrice e giornalista.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: cos’è il patto del pigiama

Non far entrare nella vita privata della coppia, nella famiglia e nei rapporti con i figli non solo i riflettori, ma anche un numero di persone superiore a una certa soglia stabilita. In questo modo, la famiglia è felice e si gode la sua privacy, anche se entrambi sono molto famosi. In più, per i figli, lui mette le regole e lei è un po’ più permissiva, creando così un equilibrio, dato che entrambi sono d’accordo nelle scelte educative.

Poi, c’è il patto del pigiama. «Mai stare in pigiama o in tuta. Ora, lei la indossa la tuta. Ci provo quindi anch’io. Poi mi guardo allo specchio, mi faccio schifo, la tolgo e l’abbandono per terra» spiega il marito, Fabio Caressa. La coppia ha tre figli, nati negli anni 2000. I due si passano 4 anni.

Il segreto del loro matrimonio

Il loro matrimonio ha quindi 23 anni, dato che si sono sposati nel 1999. Le regole sono semplici ed evitano problemi, come il fatto di non portare rancore dopo 5 minuti anche dalla lite più furiosa. In più, questo rapporto ha permesso anche ai figli di non idealizzare troppo i genitori, almeno secondo i diretti interessati.

Ogni problema si affronta e si risolve, senza pensare a chi ha fatto cosa e perché. Sarà questo che li avrà resi così affiatati negli anni?