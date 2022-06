Da Ben Stiller a Liev Schreiber, così Hollywood aiuta l’Ucraina

Il mondo di Hollywood al fianco dell’Ucraina. Sin dal 24 febbraio, data di inizio dell’invasione russa, le star del cinema internazionale si sono mobilitate per raccogliere fondi e supportare la popolazione delle città colpite da Putin. Da Ryan Reynolds e Blake Lively fino a Liev Schreiber, la cui madre era di origini ucraine, molte celebrità hanno deciso di impegnarsi personalmente con donazioni, campagne di raccolte fondi e interventi in prima linea. Su tutti Ben Stiller, di recente a Kyiv per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. Ecco tutte le iniziative.

Le donazioni delle star di Hollywood

I primi a intervenire sono stati Mila Kunis, ucraina naturalizzata statunitense, e il marito Ashton Kutcher, stelle di That ‘70s Show. I due attori hanno lanciato GoFundMe, programma che ha raccolto circa 30 milioni di dollari (tre dei quali per donazione personale) solo nelle prime due settimane. Blake Lively e Ryan Reynolds hanno donato un milione all’Unhcr, mentre Bethenny Frankel (The Real Housewives of New York) ha raccolto quasi 20 milioni di dollari con la sua BStrong. Quest’ultima ha agito anche in sostegno delle famiglie delle vittime di Uvalde, in Texas, e durante il lockdown per il Covid.

Fra i più attivi anche lo chef José Andrés, celebre cuoco spagnolo e fondatore del World Central Kitchen, ong che da anni fornisce pasti gratuiti in seguito a disastri naturali o guerre. Attraverso l’organizzazione, Andrés ha offerto già circa 40 milioni di pasti ai profughi dell’Ucraina raggiungendo otto Paesi. «Un piatto non può far finire la guerra, ma può portare conforto e speranza», ha detto all’Hollywood Reporter. «Sono convinto che l’alimentazione sia la miglior forma di combattimento». In parallelo, la Enterteinment Industry Foundation ha dato vita all’UCAP (Ukraine Children’s Action Project) per sostenere 150 mila bambini che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese. Fra i principali finanziatori l’attore Michael Keaton e la cantante Joan Baez.

As a special treat, chefs from WCK’s Relief Kitchen in Poland cooked an on-site dinner for a local shelter housing 50 refugee women & their children. Herbs from the shelter’s garden were used for roasted potatoes and kids made the fresh baked cookies themselves!🍪#ChefsForUkraine pic.twitter.com/2Gw2EPb9TS — World Central Kitchen (@WCKitchen) June 28, 2022

Fondamentale il supporto di Liev Schreiber (The Butler e Il caso Spotlight), americano di origini ucraine. «Sento di essere in debito con i miei nonni, con tutto quello che hanno passato per garantirmi la vita di oggi», ha detto l’attore. «Se possiamo fare qualcosa per alleviare la sofferenza, dobbiamo farlo».

Le parole di Panettiere e l’intervento diretto di Penn e Stiller in Ucraina

In prima linea anche Hayden Panettiere, modella e protagonista di Heroes, che ha fondato Hoplon International per inviare in Ucraina forniture mediche e dispositivi di protezione per i soldati impegnati al fronte. Qui si trova anche l’ex fidanzato Wladimir Klitschko, pugile ucraino fratello del sindaco di Kyiv con cui l’attrice ha avuto una figlia. «Con Hoplon voglio fare la differenza e garantire gli aiuti per i bisognosi», ha dichiarato l’attrice all’Hollywood Reporter. «Sono regolarmente in contatto con Wlad. Questa guerra è tutt’altro che finita, quindi noi saremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario». Panettiere ha riportato anche un messaggio dell’ex compagno che dal fronte ha ricordato i continui crimini di guerra della Russia. «Servono armi pesanti», ha detto il pugile facendo eco alle ripetute richieste del leader Zelensky. «Bisogna anche isolare l’invasore per mostrare che siamo contrari a quest’aggressione insensata».

Non mancano poi coloro che hanno deciso di intervenire in prima persona sul campo. È il caso di Sean Penn, che tempo fa si è recato in Ucraina per girare un documentario prima di essere costretto alla fuga oltre il confine. Oggi con il suo gruppo CORE ha squadre in Polonia e Romania per fornire supporto agli esuli e dare loro kit medici e protezione. Impossibile non citare poi Ben Stiller, ambasciatore dell’Unhcr, che qualche giorno fa è stato a Kyiv per incontrare il presidente Zelensky. Il prossimo 3 luglio, infine, su Nbc andrà in onda lo speciale Ukraine: Answering the Call. All’evento di un’ora parteciperanno stelle del calibro di Alicia Keys, Brian Cox, Lena Headey, Kristen Bell e Julianne Moore.

In solidarity with the people affected by the war, NBC presents “Ukraine: Answering the Call” Sunday 7/6c on NBC, streaming next day on @PeacockTV. 🇺🇦 @rescueorg https://t.co/0XQZNrzRoG — NBC Entertainment (@nbc) June 27, 2022

