Ben is Back stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Peter Hedges dirige il figlio Lucas e Julia Roberts in Ben is Back, in onda stasera 27 giugno alle 21,25 su Rai1, che racconta un complesso rapporto fra madre e figlio. Un 19enne torna inaspettatamente a casa per Natale dalla comunità di recupero dove sta curando la sua tossicodipendenza. L’arrivo improvviso mette alla prova la sua famiglia. Nel cast anche Courtney B. Vance, Kathryn Newton e Mia Fowler, già vista in Blindspot. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ben is Back, trama e cast del film stasera 27 giugno 2022 su Rai1

La trama del film si concentra su Ben (Lucas Hedges), 19enne in un centro di riabilitazione per liberarsi dal problema della droga. In occasione delle festività natalizie, il giovane riceve un permesso per recarsi dalla sua famiglia e recuperare gli affetti. Stando alle parole del ragazzo, infatti, i medici gli hanno consigliato di riallacciare i legami con i parenti per accelerare il suo processo di recupero. Giunto a casa, trova la madre Holly (Julia Roberts) che lo accoglie con gioia e commozione pur rimanendo scettica sui reali progressi.

Molto presto, però, i buoni propositi di Ben si fanno da parte e riappaiono i fantasmi del suo passato che tante volte hanno messo in difficoltà la famiglia. Dopo una riunione con il gruppo di supporto, il giovane infatti cede al desiderio di drogarsi. Inizia così a intervallare momenti di lucidità con altri di profonda debolezza e rovina. Solo l’aiuto della madre, che non ha mai perso la speranza di poterlo recuperare, gli sarà da guida per uscire nuovamente dal tunnel e recuperare la fiducia di cui ha bisogno. La donna però sa che lo spacciatore del figlio è pronto a ricattarlo e ha cominciare una lunga ed estenuante lotta.

Ben is Back, le curiosità sul film stasera 27 giugno 2022 su Rai1

Protagonista del film nei panni di Ben è Lucas Hedges, figlio del regista Peter. Come riporta Imdb, il cineasta non era convinto da tale scelta tanto da aver già selezionato una rosa di papabili per il ruolo. L’influenza di Julia Roberts, convintasi dopo aver visto Lucas in Manchester by the Sea, ha però fatto virare per la decisione finale. L’attrice premio Oscar ha anche ospitato il ragazzo e Kathryn Newton, volto della sorella di Ben, durante la cena di Ringraziamento. Il set di Ben is Back ha attraversato l’America, tanto che gli attori hanno recitato a New York, Yonkers, New City, Sloatsburg, Larchmont, Garnerville e Haverstraw. Le rigide temperature invernali hanno messo a dura prova il cast, tanto che la Roberts ha più volte temuto di morire assiderata. Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, ha ricevuto una menzione speciale della giuria alla Festa del Cinema di Roma.