Perché il Nobel per l’economia a Ben Bernanke è una presa in giro

«Il sistema finanziario di oggi è molto più preparato all’eventualità di una crisi finanziaria rispetto al 2008». Così celebra la vittoria Douglas Diamond, uno dei tre vincitori del Premio Nobel per l’economia insieme con Ben S. Bernanke, ex presidente della Federal reserve, e Philip H. Dybvig. Il riconoscimento da parte dell’Accademia reale delle Scienze in Svezia arriva per «aver migliorato il modo in cui la società affronta le crisi finanziarie», ha dichiarato il comitato che ha assegnato il premio. Ma a Stoccolma sanno quello che fanno? Dare il premio Nobel per l’Economia a Bernanke è come premiare Gordon Gekko per essere stato il migliore gestore di un fondo per investimenti sostenibili. Nel 2008, quando Lehman Brothers crollò, fu lui a chiedere il maxi-intervento statale che fu infiocchettato da George Bush e poi portato avanti da Barack Obama. A quanto ammontò complessivamente il valore del Tarp (Troubled Assets Relief Program)? Tenetevi forte: 7.700 miliardi di dollari di liquidità, cioè il 50 per cento del Pil americano di quegli anni. Una bolla di liquidità che adesso è diventata una trappola e solo l’inflazione può disinnescare. Tutto per salvare il sistema americano ed esportare la crisi nel mondo.

Il suo compito era quello di vigilare sulle banche americane e trovare una via d’uscita

Ora, è vero che Bernanke non fu direttamente responsabile del tracollo delle banche americane, e di Lehman Brothers in particolare, ma nel suo ruolo di capo della Federal Reserve avrebbe dovuto quantomeno buttare un occhio. Vigilare, insomma. E creare vie d’uscita che non fossero solo il fallimento dell’istituto e l’immissione di liquidità. Che l’ex presidente Fed abbia delle responsabilità lo ha ammesso lui stesso. Nel 2018, in occasione del decimo anniversario del tracollo di Lehman Brothers, Bernanke ha dichiarato che i decisori politici hanno sbagliato nel non prevedere la forza che la crisi avrebbe avuto e quanto drammatica sarebbe stata sull’economia. Non solo, ha anche dovuto aggiungere che la Fed è stata troppo lenta a mettere in pratica il programma di acquisto di titoli, il Quantitative easing. Fa dunque sorridere (o peggio) che riceva il Nobel per le sue scoperte che hanno «migliorato il modo in cui la società affronta le crisi finanziarie». Non è certo merito suo avere evidenziato che il tracollo degli istituti di credito siano un pericolo per l’economia e che la stabilità finanziaria sia l’obiettivo principale. Mario Draghi insegna. Stoccolma vuole continuare a dare Nobel, lo faccia. Ma dare un premio a Bernanke, incapace di vigilare sul disastro sulle banche americane, è una presa in giro. Sapendo che il crac americano mandò in crisi l’economia mondiale e fece saltare addirittura un Paese, la Grecia. Conseguenze che stiamo ancora pagando.