Ben Affleck, litigio in strada con Jennifer Lopez: il video diventa virale

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati pizzicati da un fan per la strada che, per un colpo di fortuna, è riuscito ad immortalarli in un siparietto che sta già scatenando un vivace dibattito sul web: fra i due l’amore è già al capolinea?

Ben Affleck sbatte la porta in faccia a Jennifer Lopez: il video virale

Il momento è stato ripreso in modo fortuito da un utente di TikTok che si è per caso ritrovato davanti la coppia per la strada. L’autore del video ha filmato i due mentre si dirigevano verso l’auto di ritorno da una passeggiata: nel filmato si può vedere Ben Affleck avvicinarsi alla macchina in compagnia della moglie con uno sguardo torvo, come se avesse appena avuto un alterco con la compagna. Ad un certo punto della clip è possibile notare il gesto galante di Affleck che apre la portiera a Jennifer: subito dopo, però, l’attore le sbatte letteralmente la portiera in faccia, con fare un po’ aggressivo.

Il TikTok si chiude con Ben Affleck che si rende conto che in quel momento qualcuno lo stava filmando. Ecco dunque la mossa dell’attore di Armageddon, che chiede al diretto interessato con un gesto della mano di abbassare il telefonino, lasciando la coppia in pace. Qui sotto la clip, già diventata virale sui social con milioni di views macinate nel giro di poche ore.

🚨 Ben Affleck e Jennifer Lopez estão novamente nas manchetes por suas interações tensas. — Hoje a forma como ele fechou a porta do carro para ela viralizou e dividiu opiniões. pic.twitter.com/fJNfciazCM — QG do POP (@QGdoPOP) May 11, 2023

Gli indizi di una possibile crisi?

Com’è noto, la cantante e l’attore sono tornati insieme dopo 20 anni dal tradimento di lui, che aveva fatto saltare le prime nozze inizialmente programmate. I due si sono così ripromessi amore eterno a settembre del 2022, per la gioia dei fan che non avevano mai smesso di fare il tifo per loro. Queste nuove immagini e il fatto che JLO non abbia più pubblicato il tanto atteso nuovo disco (dov’è presente anche una canzone dedicata ad Affleck) fanno emergere nuovi dubbi sulla solidità della coppia. E se ci fosse una nuova crisi in corso?