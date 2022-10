Ben Affleck e JLo sarebbero già in crisi a causa di continue liti

E se la favola d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fosse già finita? Negli Stati Uniti ne sono certi: l’attore avrebbe già abbandonato la casa e i problemi tra le due star sarebbero tanti. Dopo essersi ritrovati a distanza di vent’anni e sposati nel corso della scorsa estate, è Radar Online a lanciare l’indiscrezione secondo cui la coppia starebbe attraversando una vera tempesta. La luna di miele è finita e il ritorno alla realtà ha portato a nuovi scontri all’interno dei due. E il loro matrimonio rischia di sfasciarsi. I Bennifer si separeranno?

Liti sulla gestione dei figli: è «caos coniugale»

Il primo grosso problema della coppia sembra essere la gestione dei figli. Lui ha tre ragazzi, Violet di 16 anni, Seraphina di 13 e Samuel di 10, tutti nati dal precedente matrimonio con Jennifer Garner. Lei, invece, ne ha due, i 14enni gemelli Emme e Max, il cui padre è Marc Anthony. Radar Online, sito americano che si è occupato della vicenda, spiega che la gestione complessiva non sembra essere semplice perché «mantenere tutti felici allo stesso tempo si è rivelato quasi impossibile». E sempre all’interno del sito si legge che più che beautitudine è un vero «caos coniugale».

Ben Affleck avrebbe lasciato la casa dopo una lite

Lite dopo lite, il clima si fa sempre più teso tanto che l’attore avrebbe lasciato la loro abitazione dopo un brutto litigio. La fonte di Radar Online dice che «prima del matrimonio, Jennifer ha messo in scena una performance da Oscar per Ben, fingendo di essere la futura moglie perfetta e disinvolta». Ora, invece, i nodi starebbero venendo al pettine. E tra i motivi dei litigi ci sarebbero le abitudini dell’attore: «Lui è un tipo da jeans e maglietta e ora Jennifer sta cercando di dirgli cosa può o non può indossare. Lei odia assolutamente le sigarette di Ben. Lui aveva promesso di smettere, ma con questa situazione di stress sta fumando più che mai».