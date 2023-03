Belve, stasera su Rai2 ospiti Giacomo Urtis, Al Bano e Bianca Balti

Terzo appuntamento stagionale con Belve e le pungenti interviste di Francesca Fagnani. Stasera 7 marzo, alle 21.25 su Rai2, sarà il turno di Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Il cantante pugliese si racconterà fra musica e vita privata in vista dei suoi 80 anni, mentre la top model parlerà di lavoro e famiglia. Infine il chirurgo plastico dei vip svelerà alcune scottanti novità sul suo rapporto con Fabrizio Corona. La visione di Belve sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le due puntate precedenti.

Belve, le anticipazioni di stasera 7 marzo 2023 su Rai2

Fra le interviste più attese della terza puntata c’è indubbiamente quella a Giacomo Urtis, di cui sono già disponibili alcune anticipazioni. Nel corso del racconto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché chirurgo plastico delle star ripercorrerà la sua vita professionale e personale, tra cui i numerosi interventi cui si è sottoposto per piacersi di più. Soprattutto però rivelerà alcuni interessanti retroscena sul suo rapporto con Fabrizio Corona. «Ero invaghito di lui», dirà in studio con Francesca Fagnani, confermando un interesse ricambiato. «Non so dirti se fosse un’amicizia o un amore, ma penso un ibrido». Urtis lascerà poi intendere che i due abbiano avuti anche alcuni rapporti sessuali, pur glissando la domanda e parlando di «cose solo nostre».

Nomi importanti anche per la terza puntata di #Belve: Bianca Balti, Albano Carrisi e Giacomo Urtis saranno “punzecchiati” da @francescafagnan. Puntata (come sempre) tutta da vedere. — isabella insolia (@isainsolia) March 6, 2023

Spazio anche per Nina Moric e Belén Rodriguez, le due donne che più di altre hanno condiviso momenti privati con Corona. «Non c’era alcuna competizione», dirà Urtis. «Fra noi c’era qualcosa di diverso». Infine il chirurgo estetico parlerà anche del suo rapporto con il denaro, dicendo che era suo padre a gestire tutti i suoi guadagni. «Vivo di regali, non so quanto prendo», dirà a Francesca Fagnani. «Vivo con i miei con 200 euro a settimana, mio padre è all’antica e vuole avere tutto in mano come il padre di Britney Spears». La terza puntata di Belve ospiterà anche la supermodella Bianca Balti che ripercorrerà la sua carriera e parlerà dei rapporti con le figlie e con gli ex mariti Christian Lucidi e Matthew McRae. Infine Al Bano, bandiera della musica popolare italiana, è pronto a festeggiare il prossimo 20 maggio i suoi 80 anni.

Format e ospiti fissi della trasmissione con Francesca Fagnani

La nuova edizione di Belve, che per la prima volta va in onda in prima serata, presenta un format diverso rispetto allo scorso anno. Oltre alle interviste, Francesca Fagnani ospita in ogni appuntamento l’ironia e gli sketch di Ubaldo Pantani, oltre a un monologo di Michela Andreozzi. Presenti in studio anche Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, meglio note sul web come le Eterobasiche. Le due influencer divertiranno il pubblico simulando i discorsi tipici di due ragazzi eterosessuali su temi come diritti Lgbt, calcio e donne. Infine tornerà anche stasera 7 marzo Cristina Di Tella, tiktoker che ha raggiunto la popolarità imitando voce e atteggiamento dei personaggi famosi.