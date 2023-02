Belve, stasera su Rai2 ospiti Casalino, Crescentini e Giletti

Nuovo appuntamento con Belve, il programma che racconta storie di uomini e donne indomabili. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana con Wanda Nara e Ignazio La Russa, Francesca Fagnani intervisterà altre tre personalità importanti dello spettacolo e della politica italiani. Stasera 28 febbraio, alle 21.20 su Rai2, saranno infatti in studio l’attrice Carolina Crescentini, il giornalista Massimo Giletti e il politico Rocco Casalino. I tre si racconteranno, senza risparmiarsi, fra vita privata e carriera professionale. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare la puntata della scorsa settimana con alcuni stralci delle interviste.

Belve, le anticipazioni di stasera 28 febbraio 2023 su Rai2

Il secondo appuntamento stagionale di Belve vedrà dunque la presenza di tre importanti figure italiane in altrettanti scenari. Il primo ospite di Francesca Fagnani sarà Rocco Casalino, ex portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il politico racconterà la sua esperienza al fianco dell’attuale leader del Movimento 5 stelle, ma anche la sua vita privata e il passato nello spettacolo. Nel 2000 infatti fu concorrente della prima edizione del reality show Grande Fratello. A seguire arriverà in studio l’attrice Carolina Crescentini, attualmente in onda sui canali Rai e su Netflix con la terza stagione di Mare Fuori. Indubbiamente si parlerà della serie che sta frantumando tutti i record di visualizzazione in Italia, tanto da essere ancora oggi in vetta alle classifiche delle produzioni più amate. Infine, Francesca Fagnani ospiterà Massimo Giletti, oggi su La7 con Non è l’Arena ma con un lungo passato in Rai.

La nuova stagione di Belve, al debutto assoluto in prima serata, vanta ogni settimana di tre interviste a personaggi della politica, dello spettacolo, del giornalismo o dello sport italiani. Nel mezzo ci sono però anche momenti più leggeri e ironici, tra cui alcuni sketch del comico e cabarettista Ubaldo Pantani. New entry sono poi le Eterobasiche, ossia Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, famose influencer che su Instagram prendono in giro le conversazioni fra uomini. Nello studio di Belve anche la tiktoker Cristina Di Tella, molto in voga fra i giovanissimi per le sue imitazioni.