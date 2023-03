Belve, tagliato il finale. Fagnani: «Sono basita»

La seconda puntata del programma Belve, in onda il martedì sera su Rai2, è già un caso. La conduttrice, giornalista e ideatrice Francesca Fagnani, già nella tarda serata del 28 febbraio aveva pubblicato un tweet in cui mostrava tutto il proprio sconcerto per un taglio al finale della puntata. «Scomparso il finale di #belve. Bah, così. Mi spiace», aveva scritto. E in effetti dopo il lancio del duo comico delle Eterobasiche, che avrebbero dovuto chiudere la puntata prima dei consueti fuorionda, è partito il programma di Alessandro Cattelan, senza mostrare né l’una né l’altra cosa. Nessuno stop o taglio, invece, alle varie interviste. Ospiti sono stati Carolina Crescentini, Rocco Casalino e Massimo Giletti.

Scomparso il finale di #belve. Bah, così. Mi spiace — francesca fagnani (@francescafagnan) February 28, 2023

Fagnani: «Sono rimasta basita»

Francesca Fagnani ha ammesso di non saperne nulla: «Sei minuti tagliati così di botto. Francamente sono rimasta basita come i telespettatori». La giornalista, ripresa da Repubblica, racconta: «Non mi hanno ancora spiegato cosa è successo, credo si sia trattato di un errore tecnico: è partito il programma di Alessandro Cattelan, dopo che avevo lanciato il duo comico delle Eterobasiche, poi sarebbero seguiti i fuorionda molto divertenti come sempre. Ovviamente le interviste erano andate tutte: in caso contrario avrei già occupato viale Mazzini, sarebbe stata censura». Poi il pensiero ai telespettatori che attendevano il duo e i fuorionda: «È uno dei momenti più attesi da sempre, molto amato e anche commentato insieme alle interviste ma sono rimasti sconcertati quando si sono accorti che in realtà il finale era stato tagliato».

Le Eterobasiche scherzano: «In onda nel Metaverso»

E su Twitter si scatenano le Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani: «Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata». Poi commentano con i follower e scrivono: «Rega, stasera lo sketch nostro andava in onda nel Metaverso».

Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata italiana #belve #censura — eterobasiche (@eterobasiche_) February 28, 2023

La risposta della Rai: «Problema per ritardi nella consegna»

La Rai a poche ore dalla vicenda ha risposto: «In riferimento alla mancata messa in onda di Belve after la direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale». La parte tagliata, spiega la Rai, «sarà disponibile su RaiPlay unitamente alla puntata andata in onda».