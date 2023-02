Belve stasera su Rai2: format e ospiti, da Anna Oxa a Wanda Nara

Tutto pronto per una nuova stagione di Belve. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Francesca Fagnani trasloca con le sue tradizionali interviste in prima serata e cambia format. Ogni puntata vanterà più ospiti, momenti goliardici fra ironia e satira e un focus sui social network con la presenza di star e influencer del web. Stasera 21 febbraio, alle 21.25 su Rai2, in studio Anna Oxa per la prima intervista post-Sanremo, l’attrice Naike Rivelli, il presidente del Senato Ignazio La Russa e Wanda Nara al fianco di Mauro Icardi con importanti novità sul loro rapporto. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Belve, format e presenze fisse della stagione da stasera 21 febbraio 2023 su Rai2

In vista della nuova stagione, Belve si rinnova con importanti cambiamenti nel format. Le interviste passeranno da due a tre (quattro eccezionalmente per la prima puntata) e vedranno protagonisti personaggi influenti della politica, dello sport e dello spettacolo. Nel mezzo le incursioni di Ubaldo Pantani, habitué delle trasmissioni di viale Mazzini, che non farà mancare la sua pungente satira. Francesca Fagnani ha voluto dedicare ampio spazio ai social, facendo largo nello studio a inflluencer e star del web. New entry di Belve saranno Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, meglio note su Instagram come le Eterobasiche. Hanno raggiunto il successo inscenando parodie e stereotipi delle conversazioni tra uomini su calcio, quote rosa e tematiche Lgbtq+. La nuova stagione vedrà la presenza fissa di Cristina Di Tella, imitatrice molto famosa su TikTok.

Belve, gli ospiti della prima puntata: da Wanda e Icardi ad Anna Oxa

In studio Wanda Nara con Mauro Icardi e Ignazio La Russa

La prima puntata di Belve ospiterà una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano. Francesca Fagnani intervisterà infatti Wanda Nara che, a sorpresa, ha deciso di presentarsi con Mauro Icardi. La modella e manager argentina farà il punto della sua situazione sentimentale con l’ex centravanti di Inter e Sampdoria, sul rapporto con il denaro e il successo. «Mauro è mio marito e saremo per tutta la vita una famiglia», ha detto nelle anticipazioni. «Stiamo insieme». Wanda parlerà anche dei presunti messaggi di corteggiamento che avrebbe ricevuto da Keita Balde, ex nerazzurro oggi in forze allo Spartak Mosca, con cui non ci sarebbe stato nulla. E infine una battuta sull’addio di Mauro all’Inter: «Non è stata scelta sportiva, ma per i soldi».

"La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio.

Ospiti della prima serata: @Ignazio_LaRussa, Anna Oxa, Wanda Nara e Naike Rivelli.

Altro ospite di Francesca Fagnani sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa. Durante la puntata di Belve avrà modo di affrontare l’attualità politica ma anche di rispondere ad alcune domande personali. «Un figlio gay? Lo accetterei con dispiacere, come se fosse milanista (La Russa è da sempre tifoso dell’Inter, ndr.)», ha dichiarato nelle anticipazioni. «Un padre etero vorrebbe che suo figlio fosse come lui». Durante l’intervista si parlerà anche del busto del Duce presente nel suo appartamento e apparso in televisione. La Russa infatti si rimprovererà di averlo mostrato, ma affermerà di non avere alcuna intenzione di buttarlo poiché regalo di suo padre. Non mancheranno poi stilettate ad avversari politici e alleati nella maggioranza.

Anna Oxa fra Sanremo e i rapporti con la Rai

E ancora, terza ospite di Belve sarà Anna Oxa, alla sua prima intervista dopo Sanremo. Si parlerà della 25esimo posizione al Festival – «Il vero voto è fuori dal teatro», dirà la cantante – e del rapporto con la Rai. Secondo l’artista, viale Mazzini avrebbe rotto ogni rapporto nel 2013 dopo un infortunio a Ballando con le stelle tanto da metterla per tre anni in una black list dell’azienda. Spazio anche per la presunta lite con Madame, che Oxa definirà come «creato ad arte da qualche salottino». Infine, quarta e ultima ospite di Francesca Fagnani intervisterà l’attrice Naike Rivelli, ma non vi sono anticipazioni.