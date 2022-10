Belluno, finanziere si toglie la vita: sono 56 i suicidi in divisa da inizio anno

Senza vita, in un camion in via Del Candel nella frazione di Fiammoi. È stato trovato così un finanziere di 51 anni e, secondo l’Osservatorio Suicidi Divisa, è la 56esima vittima dall’inizio dell’anno. A ritrovarlo sono stati gli operai, che lo avevano notato nel piazzale esterno di una ditta di porte, a cui apparteneva il camion. Il parcheggio dove si trovava il camion era pubblico e a poca distanza dall’aeroporto. A quanto si apprende, il militare operava presso la stazione della Guardia di Finanza di Belluno.

Belluno, finanziere si toglie la vita: ritrovato in vicinanze aeroporto

Stando a una prima ricostruzione, il finanziere si sarebbe tolto la vita usando la pistola d’ordinanza. Gli operai hanno allertato la Polizia, che ha poi disposto anche l’intervento della Scientifica. A quanto si apprende, l’uomo avrebbe lasciato un biglietto dove avrebbe spiegato le motivazioni del suo gesto. Non sono state rese note le generalità e il grado di appartenza alla Guardia di Finanza.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si stava separando ed aveva condiviso un post su Facebook solo poche ore prima del gesto estremo. L’uomo avrebbe lasciato due figli, di 7 e 13 anni.

La vittima aveva 51 anni

Per l’Osservatorio Sucidi in Divisa, il numero continua a crescere. Si tratterebbe di una strage silenziosa, dove chi sceglie di togliersi la vita spesso lo fa nel luogo di lavoro, anche se questo ultimo caso farebbe eccezione. I dati sarebbero molto preoccupanti per l’Osservatorio. Già nel 2014, l’ente aveva dichiarato il suicidio come terza causa di morte tra militari ed agenti.

L’ultima vittima prima di lui era stata una donna, in Veneto, appartenente alla Polizia di Stato. La donna si sarebbe data un colpo di pistola alla testa ed è stata ritrovata nel suo ufficio. Un mese prima era stata la volta di un assistente capo.