Belle & Sebastien stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Nicolas Vanier dirige il giovane talento Félix Bossuet in Belle & Sebastien, in onda stasera 1 agosto alle 21,25 su Rai1. La trama racconta l’incredibile amicizia, nella Francia occupata dai nazisti, fra un bambino orfano di otto anni e un enorme cane randagio. In molti lo considerano una bestia selvaggia che attacca senza freni la popolazione, ma il ragazzino riesce subito a ottenere il suo affetto, impegnandosi a difenderlo da chiunque. Nel cast Tchéky Karyo, Margaux Chatelier e Andreas Pietschmann. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Belle & Sebastien, trama e cast del film stasera 1 agosto 2022 su Rai1

La trama del film si svolge fra le Alpi francesi nel 1943. In piena occupazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale, gli abitanti del piccolo villaggio di Saint-Martin-de-Queyrières offrono una via di fuga in Svizzera per gli ebrei perseguitati. Le SS naziste però non sono l’unico pericolo: in zona infatti si aggira una bestia misteriosa che attacca senza freni e sta decimando il bestiame negli allevamenti. Il paesino è casa di Sebastien (Félix Bousset), orfano di otto anni che vive con il vecchio pastore César (Tchéky Karyo) e sua nipote Angelina (Margaux Chatelier). Solitario e triste, non si è mai inserito nella società dopo la morte dei genitori e preferisce la compagnia della montagna a quella delle persone. Un giorno però si imbatte nella bestia, scoprendo che si tratta solo di un cane randagio pieno di fango.

In pochi istanti, tra i due scocca una scintilla che li legherà per sempre. Sebastien decide di chiamare il cane, una femmina di Patou, Belle, da cui non si staccherà mai. Conoscendo la triste fama dell’animale in paese, il ragazzino nasconde a tutti la loro amicizia, ma un giorno, mentre si diverte sulle montagne, si imbatte nel tenente nazista Peter (Andreas Pietschmann). In seguito allo scontro, nel tentativo di difendere l’amico Belle ferisce uno dei due soldati, scatenando le ire dei tedeschi che attivano una battuta di caccia per stanarla. Sebastien non può fare altro che proteggere l’amica, a costo di mettersi contro tutti.

Belle & Sebastien, 5 curiosità sul film stasera 1 agosto 2022 su Rai1

Belle & Sebastien, il casting del giovane protagonista

Volto del protagonista è il giovanissimo attore francese Félix Bousset. Al momento delle riprese aveva solo sette anni e vinse una competizione agguerrita di oltre 2400 altri aspiranti. Il regista Vanier giustificò la sua scelta dicendosi estasiato e meravigliato dalle sue grandi capacità di recitazione.

Belle & Sebastien, l’esemplare italiano nei panni di Belle

C’è anche un po’ di Italia nel film di Nicolas Venier. Uno dei tre cani presenti sul set per interpretare Belle è infatti nato nel nostro Paese. Si tratta di Fripon, un maschio di tre anni proveniente dall’Allevamento Della Rocca dei Patous di Rocca Canavese, in provincia di Torino. Allevato da Lucia Giraldi, molto presto divenne una vera star di Internet.

Belle & Sebastien, il racconto e il cartone animato che hanno ispirato il film

Come detto, il film si basa sulla serie di racconti della scrittrice Cecile Aubry. Già negli Anni 80, l’amicizia fra i due protagonisti divenne famosa grazie a un omonimo cartone animato giapponese. I disegni erano opera di Shuichi Seki, già alle spalle di Vicky il Vichingo e Le fiabe di Andersen. In questo caso, la storia si svolgeva a metà del XX secolo sui Pirenei, al confine con la Spagna. La serie andò in onda su Italia 1 nell’aprile 1981.

Belle & Sebastien, gli ottimi incassi in Italia e i due sequel

Apprezzato da fan e critici, il film ottenne un grande successo in sala, soprattutto in Italia dove totalizzò numeri migliori di Wolf of Wall Street con DiCaprio. Al botteghino italiano, in meno di una settimana, infatti raggiunse 4,5 milioni di dollari. A conferma dell’ottimo riscontro, il film ottenne due sequel, Belle & Sebastien – L’avventura continua nel 2015 e Belle & Sebastien – Amici per sempre nel 2018.

Belle & Sebastien, il cameo del figlio della scrittrice originale

Come riporta Imdb, nel film compare anche il figlio di Cecile Aubry, scrittrice dei racconti originali da cui è tratta la storia. Si tratta di Mehdi El Glaoui, che appare in un cameo nei panni di un abitante del villaggio. L’attore aveva già partecipato a un adattamento della storia negli Anni 60.