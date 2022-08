Belle & Sebastien – L’avventura continua stasera su Rai1: trama, cast e curiosità

Christian Duguay dirige Félix Bossuet in Belle & Sebastien – L’avventura continua, secondo capitolo della saga basata sui romanzi di Cécile Aubry. La trama si svolge nel settembre 1945, al termine della Seconda guerra mondiale. Un giorno, nel piccolo villaggio sulla Alpi francesi, arriva la notizia di un incidente aereo che ha coinvolto anche la zia del protagonista. Sperando di salvarla, il bambino parte alla sua ricerca con il fedele cane Belle. Nel cast Tchéky Karyo che riprende i panni di nonno César e Margaux Chatelier in quelli della zia Angelina. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Belle & Sebastien – L’avventura continua, trama e cast del film stasera 8 agosto 2022 su Rai1

La Seconda guerra mondiale è finalmente alle spalle e sulle Alpi francesi si inizia nuovamente a respirare aria di tranquillità. Il giovane Sebastien ha ora 10 anni e vive ancora a Saint Martin assieme al nonno César (Tchéky Karyo) e a Belle, amato cagnone bianco che ha conosciuto fra le montagne. I due attendono con trepidazione l’arrivo di zia Angelina, decorata con la medaglia al valore per le sue azioni contro l’invasore nazista, ma da sempre triste per la morte del fidanzato, caduto in battaglia. L’aereo su cui è in viaggio per tornare a casa, però, ha un incidente e precipita nelle foreste transalpine, al confine con l’Italia. Le autorità, prendendo atto del vasto incendio propagatosi dopo l’impatto, non ritengono ci siano sopravvissuti.

La notizia giunge molto presto a casa di Sebastien che, come il nonno, non crede alla versione della polizia. Sentono infatti in cuor loro che Angelina è ancora viva e intendono mettersi in viaggio per raggiungerla. César si rivolge subito a Pierre Marceau (Thierry Neuvic), pilota dell’aeronautica e suo conoscente di vecchia data, proponendogli un lauto compenso per il servizio. L’uomo, seppur riluttante, accetta e parte per il luogo dell’incidente. Sull’aereo ci sono anche Belle e Sebastien, che si sono imbarcati di nascosto nonostante il divieto del nonno. Il ragazzino, durante la missione, scoprirà che un incredibile segreto lo lega a doppio filo con il misterioso pilota Pierre.

Belle & Sebastien – L’avventura continua, qualche curiosità sul film stasera 8 agosto 2022 su Rai1

Il secondo capitolo di Belle & Sebastien vanta la regia di Christian Duguay, cineasta canadese che gli italiani conoscono per aver diretto la terza stagione della miniserie I Medici. Capace di incassare in Italia circa 2 milioni di euro, il film ha anche ottenuto un buon riscontro della critica. Su Rotten Tomatoes infatti vanta il 75 per cento di recensioni positive. Nel ruolo di protagonista torna il giovanissimo Félix Bossuet, scelto già nel primo capitolo fra 2400 candidati. Nel ruolo di Belle invece appaiono tre cani differenti, tra cui uno proveniente dalle Alpi piemontesi.