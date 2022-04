Bella Ciao. Per la libertà, stasera su Rai3 il docufilm sull’inno della Resistenza

Note di libertà e parole di speranza. Così Bella Ciao si è issato da inno della Resistenza italiana a simbolo di lotta in tutto il mondo, tanto da esser cantato anche per le strade dell’Ucraina. Stasera 22 aprile, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda Bella Ciao. Per la libertà, docufilm di Giulia Giapponesi che ne ripercorre la storia, dalla genesi fino alla fama mondiale. I più giovani infatti lo conoscono anche come colonna sonora della celebre La Casa di Carta, une delle serie di maggiore successo di Netflix. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Bella Ciao. Per la libertà, le anticipazioni del docufilm stasera 22 aprile 2022 su Rai3

Il docufilm di Giulia Giapponesi è una coproduzione Rai Documentari, Palomar Doc e Luce Cinecittà. Tramite immagini di archivio e immagini di cronaca da tutto il mondo, Bella Ciao. Per la libertà ripercorre la storia di un brano da decenni simbolo della libertà e della lotta al potere. «La storia del brano è fortemente intrecciata con il territorio in cui vivo», ha detto nelle anticipazioni la regista. «Il lavoro di ricerca che ho portato avanti, però, mi ha permesso di scoprire degli aspetti che finora ignoravo». Dalla sua diffusione durante la Seconda guerra mondiale fra i partigiani, Bella Ciao ha attraversato la storia dell’Italia con il boom economico e i Festival della Gioventù, grazie a cui è diventato famoso in ogni angolo del pianeta.

Nel materiale d’archivio sarà possibile vedere immagini delle lotte e degli attivisti in Cile, Turchia, Iraq e Kurdistan, legati assieme da note e parole di Bella Ciao. Il brano infatti racchiude in sé gli ideali di libertà, suscitando con la sua melodia tristezza e allegria allo stesso tempo. Ad arricchire il racconto ci saranno le parole di testimoni chiave della Resistenza partigiana al fianco di storici, musicisti e autori. I telespettatori potranno ascoltare le parole degli artisti Vinicio Capossela e Moni Ovadia e degli storici Marcello Flores D’Arcais e Cesare Bermani. Interverranno anche l’attivista curda Hazal Koyuncuer e Giacomo Scaramuzza, partigiano di 98 anni con un passato negli alpini.