La Bella e la Bestia stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul musical

Nuovo appuntamento con l’animazione Disney su Rai1. Dopo Cenerentola, stasera 29 dicembre alle 21,20 sarà il turno di La Bella e la Bestia, musical live action del 2017 e campione d’incassi. Emma Watson, ex stella di Harry Potter, sarà la protagonista, mentre Dan Stevens presterà il volto alla Bestia. Nel cast anche Luke Evans e Josh Gad. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La Bella e la Bestia, trama e cast del film stasera 29 dicembre 2021 su Rai1

Il prologo si concentra su un giovane principe (Dan Stevens) arrogante che vive nel suo castello fra lusso ed eccessi. Alla sua porta si presenta una mendicante che chiede ospitalità per la notte offrendo in cambio una rosa, ma il nobile la respinge con sufficienza. A questo punto, la mendicante rivela di essere in realtà una strega che lancia sul principe e l’intera corte un maleficio. L’uomo diventa una bestia orrenda e riluttante, mentre i suoi fedeli servitori assumono le sembianze di oggetti. C’è un solo modo per spezzare l’incantesimo: il principe dovrà essere in grado di amare e farsi amare prima che la rosa della strega appassisca, altrimenti non potrà più tornare al suo aspetto originale.

Dieci anni dopo, nel piccolo villaggio Villeneuve, Bella (Emma Watson) vive con il padre artisti fra libri, faccende domestiche e la corte di Gaston (Luke Evans), cacciatore senza scrupoli che vuole ardentemente la sua mano. Quando il padre si perde nel bosco, Bella parte alla sua ricerca e finisce in un castello insolitamente innevato. Scopre che il padre è prigioniero di una terribile bestia e, per liberarlo, la ragazza si offre al suo posto. Durante la sua permanenza al castello, conoscerà i servitori/oggetti del principe e scoprirà che è possibile amare chiunque, indipendentemente dal suo aspetto esteriore.

Il cast dei doppiatori vede la presenza di Ewan McGregor, Ian McKellen e Stanley Tucci. Sono loro, in lingua originale, a prestare la voce rispettivamente al candelabro Lumiere, all’orologio Henry Tockins e al clavicembalo Mastro Cadenza.

La Bella e la Bestia, 5 curiosità sul musical Disney stasera 29 dicembre 2021 su Rai1

La Bella e la Bestia, le differenze con il cartone animato del 1991

Il live action Disney con Emma Watson deve molto al classico di animazione del 1991. Tuttavia se ne discosta in alcuni punti per quanto riguarda la caratterizzazione di alcuni personaggi. Qui Gaston diviene un eroe di guerra, scelta che gli sceneggiatori hanno spiegato con la necessità di trasformare l’aspetto caricaturale del cartone in qualcosa di più realistico. Novità anche per LeTont, primo personaggio apertamente omosessuale per un progetto Disney, e per Mastro Cadenza, qui con l’aspetto di un clavicembalo, di cui il cult animato non fa menzione.

La Bella e la Bestia, l’attivismo di Emma Watson

Volto principale del musical è Emma Watson, che ha portato molto del suo carattere, rendendo Bella una vera icona femminista. L’attrice inglese, celebre per la sua interpretazione di Hermione Granger in Harry Potter, ha anche detto di aver rifiutato in precedenza il ruolo di Cenerentola poiché troppo sottomessa: «Non mi identifico con lei, è giunto il momento in cui noi donne dobbiamo smetterla di dire sempre sì». Impegnata da anni nella difesa dei diritti delle donne, Emma Watson è anche ambasciatrice delle Nazioni Unite dove ha tenuto anche diversi discorsi.

La Bella e la Bestia, l’abito della protagonista

L’abito da ballo delle principesse rappresenta uno degli aspetti più importanti di una fiaba. I bambini aspettano il gran finale per ammirare o immaginarsi il vestito di gala delle protagonista, finalmente libera di lasciarsi andare all’amore. Come riporta Imdb, il celebre abito d’oro di Bella ha richiesto ai designer 12 mila ore di lavoro e oltre 900 metri di tessuto. Ciliegina sulla torta sono stati poi i 2160 cristalli Swarovski che ne hanno conferito lucentezza.

La Bella e la Bestia, tutte le trasposizioni della favola

La storia d’amore fra la giovane Bella e la temibile Bestia ha origini antiche, tanto che secondo alcuni potrebbe derivare persino dalla storia latina di Amore e Psiche di Apuleio. Tante sono state però le trasposizioni al cinema e sul piccolo schermo. La prima risale al 1919 con il film in bianco e nero con Lina Millefluers, Ettore Baccani e Paolo Pezzullo. Sono poi seguite quella del 1946 con Jean Marais e Josette Day e il classico di animazione del 1991 Gary Trousdale e Kirk Wise, primo film animato a ottenere la candidatura al premio Oscar come “Miglior film”.

La Bella e la Bestia, lo spin-off su Gaston

Dopo il grande successo del live action in onda stasera, capace di totalizzare un incasso superiore al miliardo di dollari, Disney ha deciso di espandere la narrazione con una serie tv. La narrazione si concentrerà sui personaggi di Gaston e LeTont e sarà esclusiva Disney+. Le riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera e vedranno il ritorno di Luke Evans e Josh Gad nei panni dei due personaggi. Non si escludono camei d’eccezione, tra cui quello di Emma Watson nei panni di Bella.