Guerra Ucraina, il Belgio propone: «Stop ai visti per i cittadini russi»

Alcuni rappresentanti politici del Belgio starebbero pensando di chiedere all’Unione europea di stoppare il rilascio di visti nei confronti dei cittadini russi. La lista non prevedrebbe eccezioni, scrive la Cnn, e vi sarebbero inclusi studenti, lavoratori e turisti. Si tratterebbe di una dura risposta all’attacco di questa mattina perpetrato da Mosca nei confronti dell’Ucraina. «L’attacco sconsiderato della Russia ci costringe a stare attenti nei confronti delle persone che da lì vogliono tornare nel nostro Paese», ha spiegato in una nota il parlamentare Belga Sammy Mahdi. Che ha aggiunto: «Un simile divieto non dovrebbe costituire un problema». Al momento, comunque, sul tema il governo belga, nella persona del primo ministro Alexander de Croo non ha espresso alcun commento.

Quest’ultimo in serata, insieme agli altri 26 leader dei Paesi Ue, è atteso dal Consiglio europeo speciale convocato dal presidente Charles Michel. L’incontro è stato indetto con la massima urgenza affinché l’Unione possa varare il più possibile compatta nuove sanzioni contro Mosca. L’agguato delle scorse ore, infatti, ha immediatamente reso necessaria l’adozione di misure più severe. Lo stesso dovrebbero fare gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e il Giappone, che avevano già varato alcuni provvedimenti contro Putin.

