Belgio, morta in un incendio la 29enne italiana Anna Tuzzato

Una donna italiana è morta a Etterbeek, vicino Bruxelles, in un incendio che nella notte di sabato ha devastato la casa in cui viveva. Si tratta di Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d’Artico, provincia di Venezia. La donna è rimasta vittima del fumo provocato dall’incendio di origine accidentale divampato nella cucina del piano terra, mentre dormiva al secondo. Illeso invece il coinquilino.

Si era trasferita a Bruxelles due anni fa

Anna Tuzzato viveva in rue Aviateur Thieffry a Etterbeek, comune di 47 mila abitanti confinante con Bruxelles, in una tipica casetta belga a tre piani, che ospita due alloggi. I vigili del fuoco l’hanno trovata a terra priva di sensi, provando poi a rianimarla, senza successo.

Laureata a Padova, aveva avuto con esperienze Erasmus a Madrid e nella stessa capitale belga, dove poi si era trasferita due anni fa per lavorare come coordinatrice della comunicazione di IFOAM, organizzazione internazionale che racchiude diversi membri che si occupano di agricoltura biologica.

Le condoglianze da parte di Luca Zaia

«È una notizia che ci riempie di tristezza. Il Veneto perde una giovane professionista, che aveva da poco iniziato un percorso lavorativo come responsabile della comunicazione, a Bruxelles, di un’organizzazione che si occupa di agricoltura biologica. Una tragedia che ricorda, purtroppo, la storia di altri due ragazzi, Gloria e Marco, che hanno perso la vita nel tragico incendio a Londra», ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprimendo il suo cordoglio alla famiglia. «Anna, come tanti ragazzi intraprendenti, aveva scelto di andare all’estero per accrescere il proprio bagaglio di competenze e conoscenze, dimostrando il coraggio di sapersi mettere in gioco. Alla sua famiglia, agli amici, a quanti hanno condiviso con lei momenti di studio e di lavoro, rivolgo da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze».