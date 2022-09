Belén, Totti e Ferragnez incassano i sostegni Covid dello Stato: l’inchiesta

Un’inchiesta pubblicata su Panorama farebbe emergere un retroscena sui sostegni Covid pagati dallo Stato durante i governi Conte e Draghi. Stando all’inchiesta di Franco Bechis, tra gli altri VIP, Belen, Totti e i Ferragnez avrebbero ricevuto contributi a diversi zeri durante questa fase della pandemia per delle società a loro intestate. Ecco qual è il quadro che emergerebbe dalla vicenda.

Avrebbero incassato sostegni Covid: Belen, Totti e Ferragnez in un’inchiesta

Secondo l’inchiesta, sarebbero coinvolte le due società di Fedez, due società di Chiara Ferragni, una società di cui è comproprietaria Belen Rodriguez al 50% e quattro società di Francesco Totti. Stando a quanto è stato pubblicato su Panorama, le due società di Fedez avrebbero ricevuto contributi pari a 270.456 euro e 10.335 euro. Invece, una delle società della Ferragni avrebbe ricevuto 140.047 euro. Poi, ci sarebbero stati due finanziamenti per oltre 300mila euro.

Nel caso di Belen, invece, ci sarebbe stato uno sconto di 2 milioni e 365mila euro sull’Irap. Per le quattro società di Totti, il contributo totale ricevuto ammonterebbe a 105.972 euro, di cui 4.000 alla sua società di scouting. In questo ultimo caso, il contributo sarebbe stato l’unica entrata dell’azienda per il 2021.

L’inchiesta giornalistica

L’inchiesta giornalistica ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei sostegni Covid. Infatti, a quanto emergerebbe, le società avrebbero ottenuto i sostegni senza una reale perdita di fatturato. Il meccanismo per la richiesta dei sostegni per le imprese sarebbe partito in automatico, senza dei reali controlli. Questo avrebbe portato a fornire dei contributi a delle società che in realtà non ne avrebbero avuto diritto secondo l’inchiesta.

I diretti interessati non avrebbero al momento commentato l’inchiesta giornalistica. Si tratta semplicemente del lavoro di indagine da parte di un giornalista, che non ha una rilevanza giudiziaria. L’inchiesta è stata pubblicata sulle pagine di Panorama alcuni giorni fa, al termine del lavoro di Bechis.